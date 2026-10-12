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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۵

حضور عاشقانه مردم زاهدان در خیابان‌های پایتخت وحدت اسلامی

حضور عاشقانه مردم زاهدان در خیابان‌های پایتخت وحدت اسلامی

زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و بیست و ششمین شب تجمعات، اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6976105

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