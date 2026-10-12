به گزارش خبرنگار مهر، شب‌های گلستان همچنان با حضور مردم در خیابان‌ها و میادین شهرها همراه است؛ جایی که اقشار مختلف مردم، از جوانان و نوجوانان تا خانواده‌ها، گرد هم می‌آیند و با حضور یکپارچه خود، جلوه‌ای از همدلی و همراهی را به نمایش می‌گذارند.

تجمع‌های شبانه در شهرهای مختلف استان، با حضور مردمی برگزار می‌شود که در کنار یکدیگر، بر تداوم حضور در صحنه تأکید دارند. حضور خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز به این اجتماعات جلوه‌ای مردمی بخشیده است.

مردم گلستان با استمرار این گردهمایی‌ها، خیابان‌ها را به محل تجدید دیدار و همبستگی تبدیل کرده‌اند؛ حضوری که شب‌به‌شب در شهرهای مختلف استان ادامه دارد.