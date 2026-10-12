https://mehrnews.com/x3djwp ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 6976099 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۴ تجمع مردم چرام در دویست و بیست و ششمین شب خونخواهی قائد شهید چرام-تجمع مردم چرام در دویست و بیست و ششمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 69 MB کد مطلب 6976099 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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