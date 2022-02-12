اولین سلفی تلسکوپ جیمز وب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، البته پیش بینی می شد نخستین تصاویر این ابزار در ماه می ثبت و در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی برای عموم مردم منشتر شود اما سازمان فضایی آمریکا تصمیم گرفت تا تصاویر اولیه را شب گذشته منتشر کند.

نخستین عکس تلسکوپ ۱۰ میلیارد دلاری ناسا در حقیقت نتیجه یک موزاییک تصویری از ۱۸ نقطه سازمان‌یافته تصادفی از نور ستاره و محصول بخش‌های آینه اولیه است که هنوز تنظیم نشده اند. تمام این بخش ها نور یک ستاره را به آینه ثانویه تلسکوپ و دوربین اصلی آن(NIRCam) منعکس می کنند.

آنچه یک تصویر ساده از نور تار ستاره ای به نظر می رسد، اکنون به مبنایی برای همسان سازی و تنظیم تلسکوپ تبدیل شده تا چشم انداز بی سابقه ای از جهان را در تابستان ارائه کند.

طی یک ماه آینده تیم این پروژه به تدریج بخش های آینه را تنظیم می کنند تا تمام ۱۸ تصویر به عکسی از یک ستاره تبدیل شوند.

ناسا قبلاً هشدار داده بود تصاویر این ابزار شبیه عکس های واضح و خارق العاده ای نخواهد بود که تلسکوپ های دیگر از فضا ثبت می کنند، بلکه این تصاویر مبهم و تکراری خواهند بود زیرا توسط هر یک از ۱۸ بخش آینه اولیه و در حال تنظیم این ابزار ثبت شده اند.

به وشته اسپیس، تصویر ثبت شده به ستاره ای به نام HD۸۴۴۰۶ تعلق دارد و تنها بخشی از تصویر موزاییکی است که طی۲۵ ساعت ثبت شده اند. هنگام ثبت تصویر فرایند تنظیم ۱۸ قسمت آینه درحال انجام بود.

مارسیا ریکه یکی از محققان تیم تلسکوپ جیمز وب می گوید: کل تیم درباره عملکرد خوب تلسکوپ در نخستین گام های مربوط به ثبت تصاویر و تنظیم آینه ها هیجان زده هستند.

اکنون ۴۸ روز از اقامت تلسکوپ جیمز وب در فضا می گذرد و فرایند تنظیم آن همچنان ادامه دارد.

جین ریگبی مدیر عملیات پروژه تلسکوپ جیمز وب می گوید: تصاویر اولیه تلسکوپ چندان زیبا نخواهند بود. این تصاویر مبهم و تار هستند. همچنین به دلیل تنظیم نشدن آینده ها، هر آینه به طور جداگانه تصویری ثبت می کند.

تصویری که به تازگی منتشر شده در حقیقت چند چشم انداز از ستاره HD۸۴۴۰۶ است. محققان اخیرا این ستاره را به عنوان نخستین هدف رصد تلسکوپ اعلام کرده بودند.

به گفته ناسا این ستاره درخشان و مشابه خورشید در فاصله ۲۶۰ سال نوری قرار دارد. به طور دقیق تر ستاره مذکور در دب اکبر قرار دارد و بدون تلسکوپ از زمین قابل مشاهده نیست.