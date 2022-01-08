یک بال آینه تلکسوپ جیمز وب باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، آینه طلایی تلسکوپ جیمز وب در حال تنظیم است. طبق بیانیه ناسا پنلی که ۳ قسمت از خارجی ترین بخش های سمت چپ آینه اولیه تلکسوپ جیمز وب در آن قرار دارند روز گذشته باز شده است. این در حالی است که حدود دو هفته از پرتاب این ابزار به فضا می گذرد.

در بیانیه ناسا آمده است: آینه اولیه وب در حال تنظیم به وضعیت نهایی خود است. دو بال آینه اولیه یا پنل های کناری آن باز شدند و به طور موفقیت آمیز در جای خود قفل شدند.

قرار است امروز همین عملیات برای بال سمت راست آینه مذکور نیز اجرا شود.

تکمیل شدن فرایند باز شدن آینه همراه دو پنل جدید نشان دهنده گامی تازه برای در باز کردن رصد خانه فضایی پس از پرتاب آن به فضا است.

قطر آینه اولیه ابزار پس از کامل باز شدن به ۶.۵ متر می رسد. در روزهای آینده تیم پروژه این تلسکوپ ۱۸ بخش آینه که پوششی از طلا دارند را تنظیم می کند که هر کدام به وسیله ۷ محرک کنترل می شوند.