انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با حضور در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در جمع فرماندهان و دانشجویان اظهار کرد: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین نعمت الهی در عصر ما است و شکر این نعمت، همه نعمت‌ها را بر ما افزون خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به سربلندی، عزت و افتخار در منطقه و جهان رسیده به برکت خون شهدا و رهبری هوشمندانه و الهی مقام معظم رهبری بوده است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خطاب به دانشجویان دوره معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در دانشگاه هوایی شهید ستاری گفت: شما دانشجویان همچون ستارگان درخشان انتخاب شده‌اید تا جهادگر فی سبیل الله باشید.

سردار شکارچی اضافه کرد: شما دانشجویان نیروی الهی هوایی سرباز نائب امام زمان (عج) هستید و این نعمت بسیار بزرگی است تا در یک ارتش انقلابی و ولایی از انقلاب و دستاوردهای آن دفاع و زمینه ظهور امام عصر (عج) را فراهم کنید.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس یک نعمت بی‌بدیل برای استحکام بخشی برای اقتدار آفرینی و انقلاب اسلامی است، افزود: جنگ به خودی خود چیز خوبی نیست و خسارات زیادی بر یک جامعه به بار می‌آورد اما دفاع در هر جای عالم اتفاق بیفتد خوب است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت است، یادآور شد: تحریم اقتصادی و تحریم تامین امکانات نظامی و دفاعی علیه ایران شکل گرفته و دشمنان برای براندازی نظام مقدس انقلاب اسلامی بسیج شدند.

وی با بیان اینکه هر لحظه دوران دفاع مقدس برای ما عاشورا بود، گفت: بزرگترین، والاترین، گسترده‌ترین و عمیق‌ترین نعمت الهی در دنیای ما انقلاب اسلامی است.

سردار شکارچی با بیان اینکه شهدا همیشه زنده هستند و شما جوانان، فرماندهان آینده این ارتش مکتبی خواهید بود، خاطر نشان کرد: حفظ انقلاب، نظام مقدس، دفاع از حریم ولایت، قرآن، مکتب علوی و عاشورایی وظیفه همگانی است و شما دانشجویان مسئولیت سنگینی دارید و امیدواریم همچون شهدای عزیزمان عاقبت بخیر شوید.