درخشش دو هنرمند قزوینی در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر در اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین دو رشته تدوین و موسیقی به دو هنرمند برجسته قزوینی رسید.

در آئین اختتامیه این جشنواره که شب گذشته برگزار شد جایزه بهترین تدوین جشنواره فیلم فجر به حمید نجفی‌راد هنرمند قزوینی برای فیلم «علف‌زار» رسید.

همچنین سیمرغ بهترین موسیقی متن چهلمین جشنواره فیلم فجر نیز به مسعود سخاوت دوست دیگر هنرمند قزوینی برای فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» رسید.

گفتنی است پیش از این و در جشنواره سی و هشتم نیز محمد برادران سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه را از آن خود کرده بود.