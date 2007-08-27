افتتاح 73 پروژه در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، مدیر کل صدا وسیمای مرکز لرستان عصر امروز در مراسم افتتاح 10 فرستنده تلویزیونی در روستاهای مله خان از توابع شهرستان دلفان گفت : ایستگاه تلویزیونی روستای مله خان که شبکه های اول تا چهارم سیمای جمهوری اسلامی ایران را تا روستاهای اطراف پوشش خواهد داد .

فتاح کمری در ادامه اظهار داشت : همزمان با افتتاح ایستگاه فرستنده روستای مله خان ، 9 ایستگاه وفرستنده دیگر در مناطق مختلف استان از جمله شهرستانهای سلسله ، پلدختر ، کوهدشت ودورود به بهره برداری رسید .

وی تصریح کرد : از مجموع فرستنده های فوق ، پنج فرستنده کار پوشش شبکه های اول وسوم وچهار فرستنده ، کار پوشش شبکه های اول تا چهارم سیمای جمهوری اسلامی ایران را انجام می دهند .

مدیر کل صدا وسیمای مرکز لرستان افزود : هزینه کلیه ایستگاهها وفرستنده های فوق از محل اعتبارات سفر ریاست جمهور به استان تامین شده است .

و همچنین همزمان با سومین روز از هفته دولت 10 طرح کشاورزی در نقاط مختلف لرستان به بهره برداری رسید .

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان مطلب بالا اظهار داشت : این طرحها در زمینه عمرانی، تولیدی، صنعتی و دامپروری بوده که در شهرهای مختلف استان به بهره برداری رسید .

رضا فتوحی تصریح کرد : سیستم آبیاری تحت فشار، پرورش گاو شیری، طرحهای باغبانی، جاده بین مزارع و شیلات را از جمله این طرحها است .

وی در ادامه با اشاره به اینکه با بهره برداری از این طرح ها برای 12 نفر به طور مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است افزود : 150 خانوار بهرهبردار نیز از خدمات این طرحها بهره مند شدند .

فتوحی اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را یک میلیارد و 318 میلیون ریال عنوان کرد و یادآور شد : همچنین برای بهرهبرداری از این طرحها 948 میلیون و 851 هزار ریال از محل پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان اجرای طرحها پرداخت شده است .

25 طرح عمرانی خدماتی نیز به مناسبت هفته دولت در شهرستان سلسله به بهره برداری رسید .

فرماندار سلسله در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مطلب بالا اظهار داشت : این طرح ها شامل دو سالن ورزشی بانوان و آقایان، راههای دسترسی در مناطق روستایی، تاکسی سرویس و بهسازی آسفالت مناطق شهری در شهرستان سلسله است .

حسن رضاییان تصریح کرد : برای اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی هزینه شده است .

فرماندار سلسله با اشاره به اینکه هشت طرح از تعداد طرح های یادشده در زمینه احداث راههای دسترسی در مناطق روستایی این شهرستان است، اذعان داشت : با بهرهبرداری از این طرحها بیش از 300 خانوار روستایی از راه دسترسی مناسب بهرهمند شدند .

همچنین همزمان با سومین روز از گرامیداشت هفته دولت 28 طرح عمرانی در شهرستان دلفان به بهره برداری رسید .

فرماندار شهرستان دلفان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام خبر بالا اظهار داشت : این طرح ها شامل طرح های راهسازی، سالن ورزشی و فروشگاه زنجیرهای رفاه است .

محمد علی ناصری در ادامه تصریح کرد : برای بهرهبرداری از این طرحها اعتباری بالغ بر16 میلیارد و 889 میلیون ریال از محل منابع استانی هزینه شده است .

ناصری افزود : با بهره برداری از این طرح ها بیش از 400 خانوار روستایی با بیش از سه هزار نفر جمعیت از راه دسترسی مناسب بهرهمند شدند .

فرماندارسلسله با اشاره به بهره برداری از سالنهای ورزشی و فروشگاه زنجیرهای رفاه اذعان داشت : برای اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال هزینه شده است .