به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا طالبی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسانجنوبی اظهار کرد: دشمن از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال براندازی نظام بود اما امروزه فهمیدهاند که نمیتوانند به هدف خود برسند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسانجنوبی بیانکرد: استکبار در دهه اول انقلاب جنگ تحمیلی، ترور مسئولان و دعواهای قومی و قبیلهای را راه انداخت ولی با بصیرت و آگاهی مردم نتوانست به هدف خود از ضربه زدن به انقلاب و ناامید کردن مردم برسد.
طالبی با اشاره به اینکه ولایتمداری و شهادت طلبی رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است، ادامهداد: در دهه هفتاد دشمن جنگ فرهنگی و اجتماعی را در پیش گرفت و از طریق ابزارهایی چون شبکههای ماهوارهای این هدف را دنبال کرد.
وی با بیان اینکه در جنگ فرهنگی دشمن نرم و خزنده تا حدی جامعه را به سمت فرهنگ غربی پیش برد، افزود: متأسفانه امروزه در جامعه علائم و نشانههای گسترش فرهنگ غربی را مشاهده میکنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانجنوبی گفت: برای مقابله با جنگ نرم فرهنگی و اجتماعی دشمن نیاز به جهاد و تلاش شبانه روزی داریم و باید با وجدان انسانی و دینی در این حیطه کار و کوشش نمائیم.
طالبی اظهار کرد: شاید برخی افراد تصور میکردند جوانان امروزی مانند جوانان دوران دفاع مقدس نباشند ولی حضور دهه هفتادیها در دفاع از حرم و دفاع از کشورهای همسایه ثابت کرد روحیه شهادت طلبی هنوز وجود دارد.
وی بیانکرد: وقتی امام (ره) حرف از صدور انقلاب میزد افرادی چون بنیصدر آن را به تمسخر میگرفتند ولی گذشت زمان ثابت کرد که آرمانهای انقلاب در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و حتی در قلب اروپا نفوذ کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانجنوبی یادآور شد: باید به گونهای عمل کنیم که آیندگان درباره کارکرد ما قضاوت درستی داشته باشند و از گرهی از مشکلات استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز برداریم.
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