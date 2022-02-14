حجت الاسلام رضا تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی در حوزه جمعیت اظهار کرد: استان مرکزی دومین استان پیر کشور است و ۱۰ سالی است که مقام معظم رهبری دغدغه جمعیت در کشور را مطرح کرده و در این زمینه دستوراتی داده‌اند. به همین خاطر جبهه فرهنگی انقلاب در این عرصه فعالیت‌های خود را آغاز کرده و قرارگاهی به صورت ملی در عرصه جمعیت وابسته به جبهه فرهنگی انقلاب با دبیری خانم مظفری‌نیا راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: جامعه ایمانی مشعر که در حوزه هیئت به صورت تخصصی و ملی کار می‌کنند، کتابی را با کمک سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ رساندند به نام «مثبت ۳» که این کتاب از تالیفات آقای سید حسین موسوی است و در آن از موضوعاتی از قبیل اهمیت و موانع فرزندآوری در اسلام، دلایل کنترل جمعیت، آثار و برکات فرزندآوری و همچنین مواردی در خصوص قتل جنین گنجانده شده و در آخر کتاب نیز پیوستی از توصیه‌های مقام معظم رهبری در مورد فرزند آوری آمده است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: این کتاب به صورت پویش ملی مسابقه کتابخوانی درآمده و جوایز ارزشمندی از جمله یک دستگاه آپارتمان در تهران و ۱۰۰ کارت هدیه یک میلیون تومانی برای آن در نظر گرفته شده است. قیمت روی جلد کتاب پنجاه هزار تومان است که با تخفیف ۳۰ درصد به مبلغ ۳۵ هزار تومان تقدیم علاقه‌مندان می‌شود و آنها می‌توانند جهت تهیه کتاب با شماره تلفن ۰۹۱۸۹۵۹۵۴۶۳، آقای آل طاها تماس بگیرند و یا از طریق ائمه جماعات و مسئولین هیئتهای مذهبی نیز می‌توان این کتاب را تهیه و در این پویش شرکت کرد.

حجت الاسلام تاج آبادی افزود: برگه پاسخنامه در کتاب موجود است و علاقه‌مندان می‌توانند پاسخ‌های خود را از طریق سامانه پیامکی به دبیرخانه پویش ارسال کنند. این پویش از ولادت‌حضرت زینب سلام‌الله‌علیها شروع شده و تا ۲۰ اسفند ادامه دارد.

وی با تأکید بر پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای ادامه داد: یک پیام نیز به مسئولین حوزه فرهنگ دارم؛ پرهیز از کارهای موازی اهمیت بالایی دارد و اینکه از طرفی کارها را باید به دست مردم بسپاریم و از تصدی‌گری بپرهیزیم. باید هیئت‌های اندیشه‌ورز و جوشش‌های مردمی تقویت شود. مقام معظم رهبری هم فرمودند وقتی کار به دست مردم سپرده شود مردم به نحو احسن آن را انجام می‌دهند چون کار مردم دلی است و با جان و دل پای کار می‌آیند. در ستاد فرهنگی و جشن غدیر که سه سال است برگزار می‌شود، تجربه شد مردم به صورت خودجوش تمام آنچه که دارند را به میدان می‌آورند. کسانی که متولی امر هستند، دغدغه دارند و وظیفه شأن این است که در مسائل اجتماعی کار کنند، که انشاالله بتوانند این را سرلوحه کارشان قرار دهند که ما خادم مردم هستیم و باید سعی کنیم به آنها بها بدهیم.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان مرکزی بیان کرد: جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از سال ۹۳ در استان مرکزی فعالیت خود را شروع کرده است و در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کند. ستاد مردمی جبهه نیز در عرصه قرآن، هیئت، چاپ و نشر، رسانه و حوزه‌های مختلف فرهنگی فعال است. در حوزه آسیب‌های اجتماعی زنانِ سرپرست خانوار و حوزه دختران توفیقاتی به دست آمده است که اگر مردم تمایل داشته باشند، در خدمتیم از آنها در این زمینه‌ها استفاده کنیم.

حجت الاسلام تاج آبادی عنوان کرد: در حوزه کارگران، در حوزه مقابله با سند ۲۰۳۰ و در بحران‌هایی مانند سیل، جبهه فعال بوده است و اخیراً نیز گروه جهادی شهید سلیمانی روانه کرمان شدند و برای مقابله با سیل در زمینه احداث سیل بند و کمک به اقشار آسیب دیده از سیل فعالیت می‌کنند و برای همکاری و ارسال کمک‌های نقدی مردم، شماره کارت مرکز نیکوکاری ریحانه طلوع ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۷۳۲۷۹ بانک ملی در اختیار عزیزان است.