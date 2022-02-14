بازداشت ۲۰ عنصر تکفیری داعش در «بغداد» و «الأنبار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سلسله اقدامات ضد تروریستی نیروهای امنیتی عراق در نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد. نیروهای عراقی به تازگی عملیات جداگانه‌ای را در دو استان عراق ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، فرماندهی پلیس فدرال عراق با صدور بیانیه‌ای از بازداشت ۲۰ عنصر تکفیری داعش خبر داده است. فرماندهی پلیس فدرال اعلام کرده که این تکفیری‌ها در دو استان بازداشت شده‌اند.

طبق اعلام فرماندهی پلیس فدرال عراق، تروریست‌های مذکور در استان‌های بغداد و الانبار بازداشت شده‌اند. فرماندهی پلیس فدرال عراق تأکید کرده است که تروریست‌های بازداشت شده طی ماه‌های گذشته تحت تعقیب بودند.

این در حالی است که چندی پیش نیروهای حشد شعبی طی یک عملیات ضد تروریستی در منطقه «القائم» واقع در استان الانبار توانستند مقادیری از تسلیحات متعلق به بقایای عناصر داعش را کشف و ضبط کنند.