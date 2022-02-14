تنها ۳۴ درصد کرمانشاهیان دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

سارا شاه آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرایند واکسیناسیون کرونا با توجه به شیوع سویه امیکرون اهمیت بالایی داشته و در ۳۵ پایگاه تجمیعی در حال انجام است.

وی با اشاره آمار واکسیناسیون جمعیت بالای ۱۲ سال در استان کرمانشاه، افزود: ۹۰.۵ درصد جمعیت هدف نوبت اول، ۸۰.۶ درصد نوبت دوم و ۳۴ درصد نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

معاون فنی معاونت بهداشتی استان کرمانشاه با بیان اینکه واکسیناسیون کرونا ۹ تا ۱۲ سال نیز در استان آغاز شده، تصریح کرد: ۱۲.۵ درصد این گروه سنی نیز نوبت نخست واکسن کرونا خود را دریافت کردند.

شاه آبادی بیان کرد: واکسیناسیون کودکان پنج سال به بالا نیز در استان کرمانشاه طی روزهای گذشته آغاز شده است.

وی با اشاره به واکسن‌های موجود در استان کرمانشاه، گفت: انواع مختلف واکسن کرونا به اندازه کافی در استان وجود داشته و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

معاون فنی معاونت بهداشتی استان کرمانشاه با اشاره به علائم سویه امیکرون، افزود: آبریزش بینی. گرفتگی صدا. گلو درد. تب و لرز. بدن درد و… از علائم کرونا امیکرون است.

شاه آبادی تاکید کرد: تزریق و تکمیل فرایند واکسیناسیون کرونا و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به خصوص عدم حضور در تجمعات به کنترل بیماری کمک می‌کند.