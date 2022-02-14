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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷

همراه با صرفه جویی انرژی؛

نورپردازی شهری با محصول ایرانی هوشمند شد

نورپردازی شهری با محصول ایرانی هوشمند شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محصولی برای کنترل و برنامه‌دهی به نمادهای نورانی و صرفه‌جویی انرژی در سطح شهر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،محسن قربانی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه محصول این شرکت باکس مرکزی تزئینات شهری است، گفت: این تجهیز برای کنترل و برنامه‌دهی به همه نمادهای نورانی در سطح شهر استفاده می‌شود.

وی افزود: باکس مرکزی تزئینات شهری به وسیله موبایل و سایر تجهیزات فرمان پذیری دارد و در شهر هوشمند و فضاهای اینترنت اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرد که قابلیت تعامل با کاربر و تقویم نیز جز امکانات آن محسوب می‌شود.

به گفته قربانی، این محصول کاملاً بومی‌سازی شده و برای آن به غیر از سخت‌افزار چندین نرم‌افزار نیز طراحی شده است، ازجمله آن می‌توان به وایرینگ خروجی، تبدیل انیمیشن‌ها، فشرده‌سازی، رمزگذاری، موبایل و اینترنت اشیاء اشاره کرد.

مدیر شرکت ادامه داد: باکس مرکزی تزئینات شهری از سال ۱۳۹۲ پایه‌گذاری شده و روزبه‌روز توسعه پیدا کرده و باعث اشتغال ۸۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۴۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم شده است. کاربرد این محصول در صنعت روشنایی، تزئینات شهری، نورپردازی و تفریحات و سرگرمی است.

وی گفت: این محصول و محصولات مرتبط با آن جزو اصلی کلیه المان‌های روشنایی و تزئیناتی در سطح شهر محسوب می‌شود و صرفه‌جویی در انرژی را به دنبال دارد و همچنین باعث زیباسازی مکان‌های تاریخی، مذهبی و شهری و جذب گردشگر نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت این محصول یک‌سوم محصولات مشابه خارجی است و توانسته صادراتی به کشور عمان و عراق داشته باشد گفت: باکس مرکزی تزئینات شهری دارای محصولات مرتبط زیادی است که درمجموع حدود ۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته است.

وی گفت: نمونه‌های وارداتی، فقط برد کنترل کننده را ارائه می‌دهند و در مدل‌های اروپایی فقط ماژول‌های سخت‌افزاری ارائه می‌شود و برای بقیه قسمت‌ها نیاز است که خرید جداگانه انجام شود. تنها این شرکت هست که از صفر تا ۱۰۰ محصول را ارائه می‌دهد، به‌اصطلاح محصول این شرکت به‌صورت باندل تولید و عرضه می‌شود.

به گفته وی، داشتن تقویم و تاریخ هوشمند، امکان نوشتن متن روی محصول با موبایل بدون نیاز به تبدیل انیمیشن، باندل بودن، کاربری آسان در حد اتصال به برق و امکان نگهداری و تعمیر کم‌هزینه و داشتن انیمیشن‌های بومی از مزیت‌های این محصول محسوب می‌شود.

کد مطلب 5424740

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