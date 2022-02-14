نورپردازی شهری با محصول ایرانی هوشمند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،محسن قربانی مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان با بیان اینکه محصول این شرکت باکس مرکزی تزئینات شهری است، گفت: این تجهیز برای کنترل و برنامهدهی به همه نمادهای نورانی در سطح شهر استفاده میشود.
وی افزود: باکس مرکزی تزئینات شهری به وسیله موبایل و سایر تجهیزات فرمان پذیری دارد و در شهر هوشمند و فضاهای اینترنت اشیاء مورد استفاده قرار میگیرد که قابلیت تعامل با کاربر و تقویم نیز جز امکانات آن محسوب میشود.
به گفته قربانی، این محصول کاملاً بومیسازی شده و برای آن به غیر از سختافزار چندین نرمافزار نیز طراحی شده است، ازجمله آن میتوان به وایرینگ خروجی، تبدیل انیمیشنها، فشردهسازی، رمزگذاری، موبایل و اینترنت اشیاء اشاره کرد.
مدیر شرکت ادامه داد: باکس مرکزی تزئینات شهری از سال ۱۳۹۲ پایهگذاری شده و روزبهروز توسعه پیدا کرده و باعث اشتغال ۸۰ نفر بهصورت مستقیم و ۴۰ نفر بهصورت غیرمستقیم شده است. کاربرد این محصول در صنعت روشنایی، تزئینات شهری، نورپردازی و تفریحات و سرگرمی است.
وی گفت: این محصول و محصولات مرتبط با آن جزو اصلی کلیه المانهای روشنایی و تزئیناتی در سطح شهر محسوب میشود و صرفهجویی در انرژی را به دنبال دارد و همچنین باعث زیباسازی مکانهای تاریخی، مذهبی و شهری و جذب گردشگر نیز میشود.
وی با بیان اینکه قیمت این محصول یکسوم محصولات مشابه خارجی است و توانسته صادراتی به کشور عمان و عراق داشته باشد گفت: باکس مرکزی تزئینات شهری دارای محصولات مرتبط زیادی است که درمجموع حدود ۵ میلیون دلار صرفهجویی ارزی به همراه داشته است.
وی گفت: نمونههای وارداتی، فقط برد کنترل کننده را ارائه میدهند و در مدلهای اروپایی فقط ماژولهای سختافزاری ارائه میشود و برای بقیه قسمتها نیاز است که خرید جداگانه انجام شود. تنها این شرکت هست که از صفر تا ۱۰۰ محصول را ارائه میدهد، بهاصطلاح محصول این شرکت بهصورت باندل تولید و عرضه میشود.
به گفته وی، داشتن تقویم و تاریخ هوشمند، امکان نوشتن متن روی محصول با موبایل بدون نیاز به تبدیل انیمیشن، باندل بودن، کاربری آسان در حد اتصال به برق و امکان نگهداری و تعمیر کمهزینه و داشتن انیمیشنهای بومی از مزیتهای این محصول محسوب میشود.
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