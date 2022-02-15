داشتن کرسی در اتحادیه جهانی به سود کشتی ایران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش محمد مصلایی پور رئیس کمسیون داوران فدراسیون کشتی و یکی از داوران المپیکی کشورمان به عضویت کمیسیون داوران اتحادیه جهانی در آمد. این در حالی بود که جامعه داوری کشتی ایران پس از مرحوم مهدی خالدی که جایگاه بسیار بالایی در داوری کشتی دنیا داشت، دیگر نتوانسته بود صاحب کُرسی قابل توجهی در داوری شود.

این در حالیست که اتحادیه جهانی کشتی سال ۲۰۲۰ نام ۱۳ نفر را برای عضویت در کمیسیون داوران اعلام کرد که قرار است بزودی نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در یک جلسه آنلاین سمت هر یک از این افراد را مشخص کند. بدین ترتیب روز دوم مارچ (۱۱ اسفند) این جلسه با حضور لالوویچ و آنتونیو رئیس کمیسیون داوران اتحادیه جهانی برگزار می‌شود تا پست و جایگاه فعالیت ۱۳ عضو کمیسیون مشخص شود.

همچنین ابتدای سال ۲۰۲۲ بود که محمد مصلایی‌پور و نیما صادقی دو داور المپیکی درجه S۱ کشورمان به عنوان کمک مدرس اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شدند تا از روز ۲۵ اسفند با سفر به ترکیه در دوره یک هفته‌ای داوران شرکت کنند.

در همین راستا محمد مصلایی پور که در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز قضاوت کرد در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: «سال اولی است که ما این کرسی را به دست آوردیم، نباید توقع زیادی در ابتدای کار داشته باشیم. باید آنقدر خودمان و توان فنی خود را نشان دهیم که اتحادیه جهانی بیشتر متوجه جایگاه داوری ایران شود. همچنین داشتن کرسی بین‌المللی داوری به سود کشتی ایران است، چراکه اگر ما صاحب کرسی قوی باشیم، این موضوع در روند مبارزات حساس و سرنوشت ساز میادین جهانی و المپیک بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در واقع در این کشتی‌ها نظر مثبت و امتیاز به کسی داده خواهد شد که کشورش صاحب کرسی قوی‌تری در کشتی جهان باشد.»

وی در مورد عدم تنزل درجه داوران ایران در دو سال اخیر نیز اظهار داشت: «این اتفاق صرفاً با نامه‌نگاری روابط بین‌الملل فدراسیون و شخص رئیس فدراسیون اتفاق افتاد و از ابتدای سال ۲۰۲۱ چندین ایمیل به اتحادیه جهانی ارسال شد که به خاطر شرایط کرونا درجه‌ها تنزل نداشته باشد. بانی این اقدام ایران بود و امسال به داوران بین‌المللی فرصت داده شد.»

به گزارش خبرنگار مهر، مصلایی پور به عنوان رئیس کمیسیون داوری کشتی کشورمان به تازگی با حضور در خانه کشتی، آخرین قوانین و مقررات داوری را برای آزاد و فرنگی‌کاران اعزامی به بلغارستان تشریح کرد.