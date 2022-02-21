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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۱۵

با حضور در خانه کشتی؛

سفیر مکزیک با رئیس فدراسیون کشتی دیدار کرد

سفیر مکزیک با رئیس فدراسیون کشتی دیدار کرد

گییرمو پوئنته اوردوریکا سفیر مکزیک در ایران صبح امروز مهمان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی کشورمان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر در این دیدار که به منظور همکاری‌های مشترک دوجانبه بین فدراسیون کشتی ایران و فدراسیون کشتی برگزار شد، گفت: یکی از اهداف ترسیم شده فدراسیون کشتی تعامل با سایر فدراسیون‌های بین المللی و امضای تفاهم نامه همکاری است که در قالب آن کشتی ایران می‌تواند از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به کشتی مکزیک کمک‌های لازم را انجام دهد.

دبیر اظهار اشت: آماده ایم که میزبان تیم‌های کشتی مکزیک برای برگزاری اردوهای مشترک در کمپ تیم‌های ملی کشتی باشیم و همچنین نسبت به ارسال مربیان با دانش و توانمند ایرانی به کشور مکزیک برای آموزش کشتی گیران این کشور اقدام کنیم.

سفیر مکزیک نیز با استقبال از پیشنهاد فدراسیون کشتی، ابراز امیدواری کرد تا با رایزنی با فدراسیون کشتی مکزیک مقدمات امضای تفاهم نامه بین دو فدراسیون کشتی را مهیا کند.

در ادامه این نشست سفیر مکزیک بازدیدی از امکانات کمپ تیم‌های ملی کشتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و خانه‌های کشتی شهید مصطفی صدرزاده و شهید ابراهیم هادی داشت و در جریان امکانات و زیرساخت‌های فراهم شده در این مجموعه قرار گرفت.

فدراسیون کشتی ایران در راستای اهداف بین المللی خود پیش از این نیز با فدراسیون‌های صربستان، بلغارستان، عراق، ترکیه و.. اقدام کرده و به دنبال این است تا کشورهایی که در آن رشته کشتی مورد توجه قرار دارد، از پتانسیل بالای فنی و سخت افزاری ایران به جهت رشد و توسعه کشتی خود استفاده کنند.

کد مطلب 5429921

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