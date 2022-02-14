یک هزار بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی دزفول توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ایثاری ظهر امروز دوشنبه در آئین توزیع این بستههای معیشتی که در محل اداره بهزیستی دزفول برگزار شد، اظهار کرد: این بستهها شامل برنج، ماکارونی، لوبیا، رب گوجه فرنگی، چای و قند است که توزیع آنها بین نیازمندان از امروز آغاز شد.
وی در ادامه ارزش ریالی هر یک از بستهها را ۴ میلیون ریال برشمرد و افزود: این بستهها برحسب برنامه همیشگی بهزیستی به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر با کمک خیران و نماینده دزفول در مجلس تهیه شدهاند.
رئیس اداره بهزیستی دزفول عنوان کرد: بعد از بازدید ۱۲ مرکز مثبت زندگی و شناسایی و نیازسنجی، توزیع بستهها انجام میشود.
ایثاری با قدردانی از همراهی همیشگی نیکوکاران شهرستان با این اداره گفت: امیدوار هستیم با کمک نیکوکاران تا عید نوروز تهیه و توزیع بستههای معیشتی بین نیازمندان تداوم یابد.
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