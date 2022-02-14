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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۲۸

طی مراسمی؛

حجت الاسلام «واسعی» رئیس اداره تبلیغات پردیس شد

حجت الاسلام «واسعی» رئیس اداره تبلیغات پردیس شد

پردیس- حجت الاسلام «واسعی» طی مراسمی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران به عنوان رئیس اداره تبلیغات پردیس معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه آئین تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید اداره تبلیغات اسلامی پردیس با حضور حجت الاسلام علی اصغر سهرابی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

طی این مراسم حجت الاسلام احمد رضا کریمی سکان مدیریت اداره تبلیغات اسلامی را به حجت الاسلام واسعی واگذار کرد.

امام جمعه پردیس در این آئین ظرفیت‌ها، نواقص و نیازمندی‌های این شهرستان را برشمرده و بر ضرورت انجام کارهای قرارگاهی تاکید کرد.

حجت الاسلام سید حسین حسینی به تنوع قومی موجود در منطقه اشاره کرده و حضور مدیران جوان، فعال و پویا را ظرفیتی در شهرستان پردیس خواند.

ظفر پورابراهیم فرماندار پردیس نیز در این مراسم از انسجام هیأت‌های مذهبی سخن گفته و گسترش هرچه بیشتر فعالیت خانه‌های قرآنی در شرایط فعلی را از مدیران اداره تبلیغات اسلامی خواستار شد.

کد مطلب 5425263

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