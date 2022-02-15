جوان کرمانشاهی که فرزند ندارد اما طعم پدر شدن را چشیده است

خبرگزاری مهر - گروه استانهاT فاطمهالسادات مصطفوی: سیزدهم رجب سیامین سال عام الفیل بود که خانه کعبه بر روی فاطمه بنت اسد شکافته شد و سه روز در خانه خدا مهمان و صاحب پسری شده بود که عالم او را به عادل بودن در تقسیم بیت المال میشناسند.
بزرگمردی که در رکاب پیامبر خوبیها بزرگ شد و رشد کرد به گونهای که پیامبر در مورد حضرت علی فرمودند: «انا و علی ابوها هذه امه»؛ من و علی پدران این امتیم.
کلام پیامبر بهانه خوبی بود که روز میلاد امیرالمومنین را روز پدر بنامند تا یاد کنیم چه کسانی پدران نخست ما هستند و باید از چه کسانی الگو و کمک بگیریم.
وقتی از خانواده صحبت میکنیم پدر خانواده در رأس آن است، مردی که تمام سختیهای زندگی را تحمل کرده و همیشه بر چهره لبخند دارد.
پدر، شاید یک واژه است ولی معنا کردن آن سخت است و در یک واژه نمیگنجد، وقتی به کوه و استقامتش فکر میکنیم پدر در ذهنمان نقش میبندد، پدری که مانند یک کوه پشت فرزندان خویش ایستاده و از آنها مراقبت میکند.
«پدر»
ولی گاهی ممکن است معنای پدر فرق کند مردی که مانند پدر واقعی دلسوز و نگران است ولی فرزند واقعی خویش نباشد.
چندین سال است که مردان و زنان زیادی فرزندانی دارند که نسبت خونی نداشته ولی مانند یک پدر و مادر واقعی حامی آنها هستند و فرزندان معنوی آنها محسوب میشوند.
پدران معنوی
به بهانه روز میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع) پای صحبتهای یکی از پدرانی نشستهایم که فرزندی از خود نداشته ولی طعم پدر شدن را چشیده است و از آن لذت میبرد.
محمد میرزایی جوان کرمانشاهی که تصمیم گرفته است قبل از ازدواج کار خدا پسندانهای انجام داده و فرزندانی را تحت تکفل و حمایت خویش بگیرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سه سال پیش تصمیم گرفتم که فرزند معنوی داشته و آنها را تحت تکفل خود قرار دهم.
وی گفت: به توصیه یکی از دوستانم به کمیته امداد مراجعه کرده و از آنجا کارهای اولیه برای حمایت را انجام دادم.
میرزایی افزود: بعد از ثبتنام با خانواده سه نفرهای آشنا شدم که مادرشان را از دست داده بودند و پدرشان بعد از این شرایط وضعیت نامشخصی داشت.
وی بیان کرد: با مشاهده وضعیت این خانواده سرپرستی سه دختر را برعهده گرفته و به قول معروف و رایج کمیته امداد پدر معنوی این فرزندان شدم.
این جوان کرمانشاهی ادامه داد: گرچه در این سه سال فقط چند بار این سه فرزند خود را دیدهام ولی تلاش میکنم نیازهای آنها برطرف کنم و پشتیبان و راهنمای آنان باشم.
وی با اشاره به طعم خوش کمک به نیازمندان به ویژه کودکانی که سرپرست مشخصی ندارند، گفت: چند سال قبل از به سرپرستی گرفتن این سه دختر از طریق یکی دیگر از دوستانم سرپرستی دختری خردسال از مشهد مقدس را برعهده داشتم و حتی یکبار هم آن را ندیدم، اما سعی میکردم تا حد توان نیازهای آن را برطرف کنم.
میرزایی با اشاره به توجه ویژه امیرالمومنین علی (ع) به نیازمندان به ویژه بی سرپرستان، گفت: تکفل افرادی که سرپرست مشخصی ندارند و به نوعی یتیم هستند سیره اهل بیت به وژه امیر مؤمنان علی (ع) است که ما به عنوان رهروان این بزرگ مردان باید سعی کنیم جلوهای از راه و روش این بزرگواران را در زندگی سرمشق و الگو خود قرار دهیم.
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