خوردن آلو به محافظت استخوان ها در زنان مسن کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دریافتند که آلو می‌تواند به جلوگیری یا به تأخیر انداختن از دست دادن استخوان‌ها در زنان یائسه کمک کند، که احتمالاً ناشی از توانایی آن در کاهش التهاب و فشار اکسایشی است، که هر دو به از دست دادن استخوان منجر می‌شوند.

«کانی راجرز»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «در زنان یائسه، میزان پایین استروژن می‌تواند باعث افزایش فشار اکسایشی و التهاب شود و خطر ضعیف شدن استخوان‌ها را افزایش دهد که ممکن است منجر به شکستگی شود. گنجاندن آلو در رژیم غذایی ممکن است با کُند کردن یا معکوس کردن این روند به محافظت از استخوان‌ها کمک کند.»

پوکی استخوان وضعیتی است که در آن استخوان‌ها ضعیف یا شکننده می‌شوند که ممکن است برای هر فردی در هر سنی اتفاق بیفتد، اما به گفته محققان در میان زنان بالای ۵۰ سال شایع‌تر است. این بیماری بیش از ۲۰۰ میلیون زن در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که باعث ایجاد تقریباً ۹ میلیون شکستگی در هر سال می‌شود.

به گفته محققان، میوه‌ها و سبزیجاتی که سرشار از ترکیبات زیست فعال مانند اسید فنولیک، فلاونوئیدها و کاروتنوئیدها هستند، می‌توانند به طور بالقوه به محافظت در برابر پوکی استخوان کمک کنند.

به گفته محققان، استخوان‌ها در طول زندگی به طور مداوم سلول‌های استخوانی جدید می‌سازند و سلول‌های قدیمی را از بین می‌برند. اما پس از ۴۰ سالگی، این تجزیه سلول‌های قدیمی شروع به پیشی گرفتن از تشکیل سلول‌های جدید می‌کند. این فرایند می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله التهاب و فشار اکسایشی باشد، یعنی زمانی که رادیکال‌های آزاد و آنتی اکسیدان‌ها در بدن نامتعادل هستند.

با این حال، آلو دارای فواید تغذیه‌ای زیادی مانند مواد معدنی، ویتامین K، ترکیبات فنلی و فیبر رژیمی است که همه آنها می‌توانند به مقابله با برخی از این اثرات کمک کنند.

محققان در این تحقیق با بررسی داده‌های ۱۶ مطالعه پیش بالینی در مدل‌های جوندگان، ۱۰ مطالعه پیش بالینی و ۲ کارآزمایی بالینی پی بردند که خوردن آلو به کاهش التهاب و فشار اکسایشی و ارتقای سلامت استخوان کمک می‌کند.

به عنوان مثال، آزمایشات بالینی نشان داد که خوردن روزانه ۱۰۰ گرم آلو (حدود ۱۰ آلو) به مدت یک سال باعث بهبود تراکم استخوانی استخوان‌های ساعد و پایین ستون فقرات و کاهش علائم چرخش استخوان می‌شود.