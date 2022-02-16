به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آستانه سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در سال ۱۳۵۶، از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت.

این برنامه ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۲۸ بهمن برگزار می‌شود و بیانات رهبر انقلاب حدود ساعت ۱۰:۲۵ آغاز خواهد شد.

سخنرانی رهبر انقلاب به صورت زنده از پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR و شبکه‌های رسانه‌ی ملی پخش خواهد شد.

به علت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، این دیدار برای دومین سال متوالی از طریق ارتباط تصویری با مردم حاضر در مصلای تبریز برگزار می‌شود.