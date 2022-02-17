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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۰۴

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

مذاکرات فرسایشی نشود/ دست ایران در برابر غربی‌ها بسته نیست

مذاکرات فرسایشی نشود/ دست ایران در برابر غربی‌ها بسته نیست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نباید مذاکرات طولانی و فرسایشی شود، تقویت ارتباط ما با کشورهای همسو نیز باعث می‌شود کشورهای غربی عضو برجام تصور نکنند دست ما در برابر آن‌ها بسته است.

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تمجید از عملکرد دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی، اظهار کرد: دولت روحانی همه تمرکز خود را روی ارتباط با کشورهای غربی گذاشت که به جایی نرسید و مسیر غلطی بود.

وی یادآور شد: دولت سیزدهم از تجربه تلخ اعتماد مطلق به کشورهای غربی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درس عبرت گرفت و همه ظرفیت تعاملات بین‌المللی خود را در ارتباط با چند کشور غربی خلاصه نکرد و به صورت متوازن ارتباط با سایر کشورها از جمله کشورهای همسو و دوست را نیز در سرلوحه کار خود قرار داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت رئیسی روند بسیار خوبی را در عرصه دیپلماسی در پیش گرفته است و سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با بسیاری از کشورهای دنیا ارتقا یافته است.

اسماعیلی ادامه داد: گسترش تعاملات تجاری با همسایگان بسیار اهمیت دارد و ما باید در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای همسایه رایزن اقتصادی و بازرگانی داشته باشیم.

سخنگوی فراکسیون نیروهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چین و روسیه کشورهای قدرتمندی هستند و تقویت ارتباط با آنان برگ برنده ما در مذاکرات وین است.

وی افزود: مذاکرات باید براساس منویات مقام معظم رهبری و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران دنبال شود. به هیچ وجه نباید مذاکرات طولانی و فرسایشی شود و تقویت ارتباط ما با کشورهای دوست، همسایه و همسو باعث می‌شود که کشورهای غربی عضو برجام تصور نکنند که دست ما در برابر آنان بسته است و بدون مذاکرات نمی‌توانیم امورات کشور را دنبال کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید در کنار مذاکرات، راهکارهای دیگری را هم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دنبال کنیم. برای مثال، سازمان همکاری اقتصادی یا اکو ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار زیادی دارد که متأسفانه ما آن طور که باید و شاید از آن استفاده نمی‌کنیم و حتماً باید از ظرفیت اکو بیشتر استفاده کنیم.

کد مطلب 5426296
زهرا علیدادی

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