ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تمجید از عملکرد دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی، اظهار کرد: دولت روحانی همه تمرکز خود را روی ارتباط با کشورهای غربی گذاشت که به جایی نرسید و مسیر غلطی بود.

وی یادآور شد: دولت سیزدهم از تجربه تلخ اعتماد مطلق به کشورهای غربی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درس عبرت گرفت و همه ظرفیت تعاملات بین‌المللی خود را در ارتباط با چند کشور غربی خلاصه نکرد و به صورت متوازن ارتباط با سایر کشورها از جمله کشورهای همسو و دوست را نیز در سرلوحه کار خود قرار داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت رئیسی روند بسیار خوبی را در عرصه دیپلماسی در پیش گرفته است و سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با بسیاری از کشورهای دنیا ارتقا یافته است.

اسماعیلی ادامه داد: گسترش تعاملات تجاری با همسایگان بسیار اهمیت دارد و ما باید در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای همسایه رایزن اقتصادی و بازرگانی داشته باشیم.

سخنگوی فراکسیون نیروهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چین و روسیه کشورهای قدرتمندی هستند و تقویت ارتباط با آنان برگ برنده ما در مذاکرات وین است.

وی افزود: مذاکرات باید براساس منویات مقام معظم رهبری و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران دنبال شود. به هیچ وجه نباید مذاکرات طولانی و فرسایشی شود و تقویت ارتباط ما با کشورهای دوست، همسایه و همسو باعث می‌شود که کشورهای غربی عضو برجام تصور نکنند که دست ما در برابر آنان بسته است و بدون مذاکرات نمی‌توانیم امورات کشور را دنبال کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید در کنار مذاکرات، راهکارهای دیگری را هم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دنبال کنیم. برای مثال، سازمان همکاری اقتصادی یا اکو ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار زیادی دارد که متأسفانه ما آن طور که باید و شاید از آن استفاده نمی‌کنیم و حتماً باید از ظرفیت اکو بیشتر استفاده کنیم.