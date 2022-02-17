از دو اذان جدید با مجوز پخش استانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دو اذان مصوب با مجوز پخش از شبکه استانی مازندران، در ارتباط تصویری بین شورای عالی قرآن و صدا و سیمای مرکز ساری، با حضور سیدعلی سرابی قائم مقام شورای عالی قرآن، محمدتقی میرزاجانی معاون اجرایی، کریم دولتی معاون پژوهش و برنامه ریزی، علی قاسم آبادی معاون نظارت و مهدی تیموری مدیر تولید شورا، همچنین با حضور هادی ابراهیمی مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران، رحمانی مدیر روابط عمومی و رجبی مسئول امور قرآنی مرکز برگزار شد.



مراسم رونمایی از دو اذان مصوب با صدای مصطفی قاسمی و مجتبی کریمی، با تلاوت قاسمی آغاز شد و در ادامه محمدتقی میرزاجانی معاون اجرایی شورای عالی قرآن به ارائه گزارشی از فرآیند تولید این دو اذان پرداخت.



وی گفت: کارورزی مؤذن مجتبی کریمی در چند نوبت به صورت حضوری در استودیوی شورای عالی قرآن و همچنین به صورت مجازی با کارشناسی سیدمحمد کرمانی و عباس امام جمعه انجام شد. اذان قاری و مؤذن ممتاز مصطفی قاسمی هم با کارورزی غیرحضوری همراه بود که در نهایت هر دو اذان با کارشناسی علی قاسم آبادی، چندی پیش در صدا و سیمای مازندران به مرحله تولید رسید. پس از آن هم مراحل نظارتی آن در شورای عالی قرآن انجام شد و در روزهای آینده از شبکه طبرستان پخش خواهد شد.



میرزاجانی افزود: در حال حاضر ۵۱ اذان در رسانه ملی پخش می‌شود که ۳۵ اذان مجوز پخش از شبکه‌های سراسری و ۱۶ اذان هم مجوز پخش از شبکه‌های استانی را دارد. این تعداد به جز ۱۴ اذانی است که توسط نوجوانان اجرا شده و از شبکه‌های پویا و امید پخش می‌شود.



وی تصریح کرد: همانطور که پیش تر هم اعلام کردیم، شورای عالی قرآن آمادگی توسعه تولید و پخش اذان‌های جدید را دارد و از آن استقبال می‌کند. کافی است صدا و سیمای مراکز استان‌ها در ارتباط تنگاتنگ با مؤذنین ممتاز، نمونه اذان‌های ایشان را به شورای عالی قرآن ارسال کنند تا نسبت به ارزیابی اولیه، کارورزی و نهایتاً تولید اذان اقدام لازم انجام شود.



در ادامه، سیدعلی سرابی قائم مقام شورای عالی قرآن ضمن تشکر از اهتمام صدا و سیمای مازندران که در طول یک سال اخیر موفق به تولید سه اذان با مجوز پخش استانی شده اند، اظهار امیدواری کرد با ارتقا سطح فنی این اذان‌ها، امکان باز تولید آن جهت پخش از شبکه‌های سراسری فراهم شود.



در بخش دیگری از این مراسم، هادی ابراهیمی مدیرکل صدا و سیمای استان مازندران از توجه شورای عالی قرآن به ظرفیت قرآنی استان‌ها از جمله مازندران تشکر و قدردانی کرد و جهت توسعه انعکاس فعالیت‌های قرآنی در نقاط مختلف استان اعلام آمادگی نمود.

علی قاسم آبادی معاون نظارت شورای عالی قرآن هم در سخنان کوتاهی از صدا و سیمای مازندران درخواست کرد که از ظرفیت نوجوانان قرآنی استان جهت ضبط اذان و تلاوت‌های تقلیدی، بیش از پیش استفاده شود.



مجتبی کریمی و مصطفی قاسمی هم ضمن تشکر از تلاش‌های صورت گرفته در شورای عالی قرآن و صدا و سیمای مازندران، درخواست و آمادگی خود را برای رساندن نصاب این دو اذان برای پخش از شبکه‌های ملی اعلام کردند.



بنابر این گزارش، در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایای قرآنی از این دو اذان به صورت رسمی رونمایی شد.