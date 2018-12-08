تکریم ۸ قاری و موذن برجسته ایران/ رونمایی از دو اذان جدید

به گزارش خبرنگارمهر، آیین اختتامیه چهاردهمین نشست تخصصی استادان، قاریان، حافظان ، موذنان و دعاخوانان ممتاز کشورعصر دیروزجمعه ۱۶ آذر ماه با حضور سید علی سرابی قائم مقام شورای عالی قرآن، دبیر اجرایی نشست، حجت الاسلام محسن عرفاتی مدیر شبکه قرآن و معارف سیما، محمدعلی خواجه پیری، احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن، رحیم قربانی و جمع کثیری از مدیران قرآنی کشور برپا شد.
محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن در ابتدای این مراسم گفت: در این نشست، ۱۴ مقاله در موضوعات دعا، اذان و ترتیل ارائه شد که محصول زحمات چندین ماهه جمعی از استادان برجسته کشور بوده است.
وی ادامه داد: خروجی این نشست در آیندهای نزدیک به مجموعه مقالات تبدیل و در قالب کتاب تقدیم جامعه قرآنی کشور میشود.
وی افزود: واقعیتی که در این زمینه وجود دارد، این است که غلبه توجه مجریان نغمههای قرآنی در ایران به مهارت اجراست و این یک اصل است. همه این صحبتها باید باعث ارتقای مهارت در اجرا شود.
در ادامه، میرزاجانی از برگزاری «جشنواره دعا و اذان برتر» توسط شورای عالی قرآن خبر داد.
سپس کلیپی از زندگینامه و آثار تعدادی از بزرگان عرصه دعا و اذان جمهوری اسلامی ایران پخش شد در این میان استادان جواد رفیعی قاری موذن و دعا خوان، سید قاسم موسوی قهار قاری و اذان گو که دعاهای سحر ماه مبارک رمضان از وی بجا مانده و حجت الاسلام سید رسول موسوی واعظ و خانوادههای اساتید برجسته ای همچون رحیم مؤذنزاده اردبیلی به عنوان اذان گوی برتر جمهوری اسلامی ایران ، محمد آقاتیقاریو دومین اذان گوی برتر ، حسین صبحدل، عباس صالحی و محمد غفاری به جهت تلاشهای ارزشمند در حوزه دعا و اذان در طی سالیان متمادی با اهداء یادبود چهاردهمین نشست، تجلیل شدند.
در ادامه برنامه ازنویسندگان و ارائه کنندگان چهارده مقاله تقدیر به عمل آمد.
همچنین قبولشدگان دوره ششم آزمونهای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم به نام های نصرتالله حسینی از تهران ،علیاکبر کاظمی از یزد،حسن مختاری حسنآباد از یزد، محسن قاسمی از تهران گواهینامه های خود را دریافت کرده و مورد تقدیر واقع شدند.
دو اذان مصوب شورای عالی برای پخش سراسری در شبکه های صداوسیما که اذان هاشم روغنی و وحید وکیلی از قاریان برجسته و نفرات برتر مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران بود رونمایی شد.
پایان بخش این مراسم، پایگاه جدید اطلاع رسانی شورا به نشانی www.quranshora.ir که در آن کلیه آیین نامه ها، اجراها،آثار و محصولات بارگذاری شده است،معرفی گردید.
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