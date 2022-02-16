احمد یزدان‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۴۳ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۱۲۹ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۲۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۲۷ نفر تحت مراقبت ویژه بوده و ۱۰ نفر در وضعیت حاد بیماری قرار دارند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت یک بیمار ۷۱ ساله در شبانه‌روز گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۶۲ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان را ۹۹ هزار و ۵۴۲ نفر عنوان کرد.