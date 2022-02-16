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۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۰۴

وضعیت نگران‌کننده است؛

بستری ۱۴۳ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی استان بوشهر طی یک روز

بستری ۱۴۳ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی استان بوشهر طی یک روز

بوشهر - سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از بستری ۱۴۳ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی استان بوشهر طی شبانه‌روز گذشته خبر داد.

احمد یزدان‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۴۳ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۱۲۹ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۲۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۲۷ نفر تحت مراقبت ویژه بوده و ۱۰ نفر در وضعیت حاد بیماری قرار دارند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت یک بیمار ۷۱ ساله در شبانه‌روز گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۶۲ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان را ۹۹ هزار و ۵۴۲ نفر عنوان کرد.

کد مطلب 5426537

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