روزشمار هفته ملی سلامت مردان ایرانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد برکاتی، در تشریح روز شمار هفته ملی سلامت مردان، افزود: یکشنبه ۱ اسفند، باورهای نادرست در زمینه واکسیناسیون علیه کووید ۱۹؛ دوشنبه ۲ اسفند، پاندمی کووید ۱۹ و سلامت روان مردان؛ سه شنبه ۳ اسفند، سلامت باروری مردان و جوانی جمعیت؛ چهارشنبه ۴ اسفند، مؤلفه‌های اجتماعی مرتبط با سلامت مردان؛ پنجشنبه ۵ اسفند، کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار؛ جمعه ۶ اسفند، سواد سلامت و نقش آن در سلامت مردان و شنبه ۷ اسفند، نقش شیوه زندگی سالم در پیشگیری از سرطان‌های شایع مردان؛ نامگذاری شده است.