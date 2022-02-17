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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۰۱

روزشمار هفته ملی سلامت مردان ایرانی اعلام شد

روزشمار هفته ملی سلامت مردان ایرانی اعلام شد

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: شعار هفته ملی سلامت مردان ایران (سما ۱۴۰۰)؛ "مشارکت مردان، واکسیناسیون حداکثری(کرونا)، محافظت جمعی" در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد برکاتی، در تشریح روز شمار هفته ملی سلامت مردان، افزود: یکشنبه ۱ اسفند، باورهای نادرست در زمینه واکسیناسیون علیه کووید ۱۹؛ دوشنبه ۲ اسفند، پاندمی کووید ۱۹ و سلامت روان مردان؛ سه شنبه ۳ اسفند، سلامت باروری مردان و جوانی جمعیت؛ چهارشنبه ۴ اسفند، مؤلفه‌های اجتماعی مرتبط با سلامت مردان؛ پنجشنبه ۵ اسفند، کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار؛ جمعه ۶ اسفند، سواد سلامت و نقش آن در سلامت مردان و شنبه ۷ اسفند، نقش شیوه زندگی سالم در پیشگیری از سرطان‌های شایع مردان؛ نامگذاری شده است.

کد مطلب 5426680

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