کیفیت هوا قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، با تداوم شرایط ناپایدار جو و افزایش تندی باد تا اواخر وقت امروز، پنجشنبه (۲۸ بهمن ماه) از میزان غلظت ذرات معلق در هوا کاسته شده و برقراری وضعیت «قابلقبول» در بیشتر مناطق پایتخت پیشبینی میشود.
صبح روز پنجشنبه (۲۸ بهمن ماه) با وزش باد مؤثر طی ساعات گذشته و پراکندگی آلایندهها، کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده قابلقبول قرار خواهد گرفت، هرچند با افزایش ترافیک صبحگاهی افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق پرتردد دور از انتظار نخواهد بود.
وزش باد مؤثر در طول روز، پراکندگی آلایندهها را تسهیل خواهد کرد. با تداوم شرایط ناپایدار جو و افزایش تندی باد تا اواخر وقت پنجشنبه از میزان غلظت ذرات معلق کاسته خواهد شد و برقراری وضعیت قابلقبول در بیشتر مناطق پیشبینی میشود.
با کاهش تردد خودروها در صبح روز جمعه (۲۹ بهمنماه) و پراکندگی آلایندهها طی ساعات گذشته، کیفیت هوا در بیشتر مناطق در وضعیت قابلقبول قرار خواهد گرفت. با کاهش نسبی تندی باد در طول روز شرایط مناسب برای تجمع آلایندهها فراهم خواهد شد.
با تداوم این شرایط جوی تا ساعات پایانی جمعه و افزایش ترافیک شامگاهی بر میزان غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد و برقراری وضعیت ناسالم برای گروههای حساس در برخی مناطق پرتردد را به بهدنبال خواهد داشت.
آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۰۵ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۸۹ و کیفیت هوا در وضعیت «قابل قبول» است.
نظر شما