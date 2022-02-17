ترخیص فوری ۱۹۰ هزار تن روغن وارداتی از بندر شهید رجایی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی منش دادستان مرکز استان به منظور بررسی آخرین وضعیت کالاهای اساسی دپو شده در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس، به صورت سرزده از این مجتمع بندری بازدید و دستورات لازم را جهت تسریع در ترخیص و حمل این کالاها به اقصی نقاط کشور صادر کرد.

احمدی منش اظهار داشت: تصمیمات لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالاهای اساسی اتخاذ شده و دستگاه‌های متولی، مکلف هستند نسبت به بسیج تمامی امکانات برای ترخیص فوری اقلام دپو شده در محوطه و انبارهای گمرک و بندر شهید رجایی، به سرعت اقدام کنند.

وی همچنین ضمن حضور در محل مخازن روغن واقع در گمرک شهید رجایی بندرعباس با اشاره به مشکل به وجود آمده برای ترخیص محموله ۱۹۰ هزار تنی روغن وارداتی به علت تأخیر در صدور نتایج آزمایش‌ها و مجوز غذا و دارو، تصریح کرد: با صدور دستورات ویژه قضائی، نتایج آزمایشات در کمتر از یک ساعت دریافت و تمهیدات لازم جهت ترخیص فوری این محموله بزرگ و بارگیری و ارسال آن به اقصی نقاط کشور اتخاذ شد.

دادستان بندرعباس در ادامه افزود: با توجه به مشکلات کارخانه تولید روغن خوراکی حیات در تأمین مواد اولیه نیز مقرر گردید به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت خطوط تولید، با هماهنگی اداره کل صنعت معدن تجارت ۴۰۰ تن مواد خام اولیه به این کارخانه تحویل داده شود.

در بخش پایانی این بازدید، انبار شماره ۳ سازمان اموال تملیکی توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت و علیرضا احمدی منش با حضور در بخش‌های مختلف این انبار، ضمن بررسی وضعیت کالاهای موجود، دستورات لازم را صادر کرد.