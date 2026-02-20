۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

صدور دستورات ویژه قضایی برای حل مشکلات رانندگان بندرعباس

صدور دستورات ویژه قضایی برای حل مشکلات رانندگان بندرعباس

بندرعباس- دادستان مرکز استان هرمزگان در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس دستورات ویژه ای به منظور حل مشکلات رانندگان و فعالین حوزه حمل و نقل صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتقادات فعالین حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به تشکیل صف‌های طولانی در اسکله شهید رجایی بندرعباس و استمداد آن‌ها از دستگاه قضایی، عارف اکبری دادستان مرکز استان هرمزگان با حضور میدانی در محل، موضوع را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید و پس از استماع مطالبات رانندگان و فعالین حوزه حمل و نقل جاده ای ضمن بررسی وضعیت موجود، دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی روند ورود و خروج کامیون‌ها و تسریع در ارائه خدمات صادر شد که با اجرای آن، مشکل صف‌های طولانی مرتفع گردید.

همچنین به دستور دادستان مرکز استان هرمزگان مقرر شد در هفته آتی، این موضوع در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با حضور مقامات عالی از نهادهای ذی‌ربط مطرح و راهکارهای اساسی برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

دادستان مرکز استان هرمزگان در ادامه دستورات ویژه ای جهت اجرای دقیق طرح جامع رفع ترافیک بندر شهید رجایی صادر کرد و همچنین با تأکید وی، تدابیر و تمهیدات مناسبت برای انجام اقدامات موقت و اصلاح تعدادی از مسیرها اتخاذ شد.

گفتنی است، با توجه به تمهیدات اتخاذ شده فعالین حوزه تجارت و حمل و نقل می توانند به صورت مستقیم و بی واسطه، مسائل و مشکلات مرتبط با این حوزه را با دادستان مرکز استان هرمزگان در میان بگذارند که این موضوع با راه اندازی سامانه تلفنی و اطلاع رسانی آن انجام شده است.

    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      1 2
      سالی۸ بار میرن اسکله رجایی بجهت حل مشکلات رانندگان

