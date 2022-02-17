کار اصلی پرسپولیس تازه شروع شد/ مقابل آلومینیوم نباید اشتباه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار پرسپولیس و آلومینیوم اراک در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال گفت: حساسیت هر بازی بیشتر میشود. تمام این سه امتیازات مربوط به هر بازی میتواند در نهایت منجر به قهرمانی پرسپولیس شود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: با تمام سختیهایی که داشتیم خودمان را توانستیم بالای جدول و یکی از مدعیان اصلی خودمان را اعلام کنیم. برای این کار هم زحمات زیادی کشیده شد اما فکر میکنم تمام آنها شروع کار بوده است و کار اصلی تازه دارد آغاز میشود. باید قویتر از گذشته کار کنیم. انگیزه بالایی داریم تا دل هوادارانمان که انرژی زیادی به ما دادند خوشحال کنیم. با تمام وجود باز هم برای انها میجنگیم.
وی درباره تقابل با آلومینیوم اراک تاکید کرد: با پدیده لیگ برتر بازی داریم. همه میدانیم تیم خوبی است. بازی رفت را هم مقابل همین تیم شکست خوردیم. باید سعی کنیم خیلی بهتر از بازی گذشته با این تیم تمرکز داشته و دوندگی داشته باشیم. مقابل آلومینیوم نباید اشتباه کنیم. در دیدار رفت هم به همین دلیل که اشتباه داشتیم شکست خوردیم. باید در بازی فردا از فرصتها استفاده کنیم.
او درباره وضعیت رامین رضائیان گفت: در چند تمرینی که دیدم شرایط بدنی خیلی خوبی داشت. خودم فکر میکنم مشکل داشته باشد اما وضعیت خوبی دارد. او کیفیت خوبی دارد. نمیتوانم درباره ترکیب صحبت کنم اما می دانم خیلی میتواند به ما کمک کند.
گل محمدی درباره زمان شروع بازی فردا با آلومینیوم گفت: نمی دانم دلیل برگزاری دیرهنگام بازی چیست اما خودم شخصاً مسألهای روی این موضوع ندارم.
سرمربی سرخپوشان پایتخت درباره احتمال جذب بازیکن خارجی گفت: تلاش زیادی انجام میدهیم. بخش بزرگی از وقت خودمان را صرف پیدا کردن بازیکن با کیفیت کرده ایم اما با توجه به مقطع فعلی فوتبال که زمان خوبی نیست روبرو هستیم.
وی درباره آخرین وضعیت عیسی ال کثیر و اصرار او خاطرنشان کرد: درباره او زیاد صحبت شده است. فکر میکنم کمی زمان باید ببرد تا ببینیم چه اتفاقی میافتد. لازم است ببینیم چه اتفاقاتی میافتد و خودش و پزشکان چه نظری دارند.
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