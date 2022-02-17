صادقی: از عملکردمان در لیگ ۱۴۰۰ راضی نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، تیم والیبال ذوبآهن اصفهان در دیدار ردهبندی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران جام «سردار دلها» با نتیجه سه بر یک مقابل پیکان به پیروزی رسید و صاحب سکوی سومی لیگ ۱۴۰۰ شد.
فریبا صادقی درخصوص آخرین بازی شاگردانش در لیگ برتر امسال گفت: به هر دو تیم خسته نباشید میگویم. شرایط سختی که طی چند روز گذشته برای ذوبآهن اصفهان رقم خورد که در آن هم یکی از بازیکنانمان مصدوم شد و هم بچهها تحت فشار روانی ناشی از بازی دوم مرحله نیمهنهایی قرار گرفتند. شب گذشته نیز اتفاق عجیب و غریبی رخ داد و سه بازیکن ذوبآهن دچار مصدومیت شدند. واقعاً نمیدانم در تهران چه اتفاقاتی درحال رخ دادن برای ماست (میخندند). تمام این وقایع دست به دست هم داد تا بازیکنان از نظر بدنی چندان آماده نشوند. البته پیکان در رقابتهای قبلی خود مقابل سایپا خوب بازی کرده بود و انتظار داشتیم که مقابل ذوبآهن خوب بازی کند. به همین دلیل پیشبینی بازی سخت مقابل این تیم را داشتیم.
سرمربی ذوبآهن اصفهان افزود: خدا را شکر والیبال خوبی را شاهد بودیم. چون هدفمان از حضور در این رقابتها، رشد بازیکنان است که این که بتوانند والیبال قابل قبولی به اجرا بگذارند.
وی در واکنش به جذاب بودن رقابت دو تیم پیکان و ذوبآهن بهخصوص در امتیازات پایانی گفت: بازی دو تیم اصلاً قابل پیشبینی نبود ولی از امتیاز ۲۰ به بالا معمولاً بازی باید کم اشتباه شود و با تفکر بازی شود. برخی بازیکنان جوان ممکن است دچار اشتباه شوند. اما هر دو تیم امروز واقعاً جنگیدند و با توجه به این که بازیکنان دو تیم در تیم ملی همبازی هستند و در رقابتهای باشگاهی هم با هم بودند، امروز بازی روانی به نمایش گذاشتند.
تیم ذوبآهن اصفهان فصل ۹۹ لیگ برتر را با نایب قهرمانی به پایان برد و در فصل ۱۴۰۰ صاحب سکوی سوم شد. صادقی مجموع عملکرد تیمش در لیگ امسال را چنین ارزیابی کرد: مطمئناً از عملکردمان در لیگ ۱۴۰۰ راضی نیستم. چون هدفمان این بود که حتماً به فینال راهپیدا کنیم. منتها دو آسیبدیدگی شدید در دور برگشت، وجود بیماری امیکرون که در دور برگشت همه تیمها را درگیر کرد و بازتوانی آن سخت بود و نیز آسیبی که از اشتباهات داوری دیدار دوم پلیآف دیدیم، بدشانسیهایی بود که با آن مواجه شدیم.
وی با بیان اینکه تیم ذوبآهن را تقریباً خوب بسته بودیم، افزود: البته باید توجه داشت که ۸۵ درصد تیم ذوبآهن بومی است و انتظارات باشگاه را برآورده کردیم چون میخواستیم چند بازیکن بومی ارائه دهیم و از آنها در مسابقات استفاده کنیم. امروز هم شاهد بازی خوب مینا بختیار بازیکن بومی و شماره ۱۱ تیم بودید. به این ترتیب حداقل یکی از دو هدف بازشگاه را محقق کردیم. ذوبآهن اصفهان هر سال موفق به کسب مقام و سکو شده است، مطمئناً برای سالهای آینده برنامهریزی خواهد کرد. ضمن اینکه ما از شکستها تجربه کسب کردیم.
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