رئیس جمهور در پیامی درگذشت ماموستا حسامی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در پیامی به مناسبت درگذشت ماموستا سید صلاحالدین حسامی امام جمعه پیشین سنندج، اظهار کرد: این عالم وارسته که فرزند دلاورش را نیز تقدیم استقلال و سربلندی کشور نمود، در حساسترین برهههای تاریخی کشور مدافع و پاسدار حقیقی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
متن پیام رئیسجمهور بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم مجاهد و انقلابی حاج ماموستا سید صلاحالدین حسامی امام جمعه پیشین سنندج موجب تأسف و تأثر خاطر گردید.
این عالم وارسته که فرزند دلاورش را نیز تقدیم استقلال و سربلندی کشور نمود، در حساسترین برهههای تاریخی کشور مدافع و پاسدار حقیقی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بود و در طی بیش از دو دهه خدمت صادقانه به نظام و مردم و تحمل هجمههای فراوان دشمنان نظام، در عرصه تبیین و روشنگری معارف دینی و به ویژه تقویت وحدت ملی و تقریب اقوام و مذاهب اسلامی همواره استوار و ثابت قدم بود و آثار و خدمات ارزندهای از خود به جا گذاشت.
اینجانب مصیبت وارده را به بیت مکرم، مردم غیور استان کردستان به ویژه اهالی شریف سنندج، علمای اعلام اهل سنت تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیسجمهوری اسلامی ایران
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