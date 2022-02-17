جام قهرمانی لیگ برتر والیبال زنان به کاشان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران جام «سردار دل‌ها» امروز (پنج‌شنبه ۲۸ بهمن) با دو دیدار در سالن فدراسیون والیبال پیگیری شد.

در دیدار نهایی که به دلیل طولانی شدن مسابقه رده‌بندی با ۳۵ دقیقه تأخیر و از ساعت ۱۵ و ۳۵ دقیقه شروع شد، تیم‌های سایپا تهران و باریج اسانس کاشان برای کسب مقام قهرمانی به مصاف هم رفتند.

در این مسابقه که نودوهفتمین دیدار لیگ برتر سال ۱۴۰۰ بود تیم باریج اسانس کاشان در یک مسابقه زیبا سه بر یک سایپا را شکست داد و به مقام قهرمانی جام بیست‌ویکم دست یافت.

شاگردان مریم السادات هاشمی در تیم سایپا که مدافع عنوان قهرمانی بودند، در ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های اول، دوم و چهارم دیدار نهایی به نوعی غافلگیر شدند و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۲۰ نتیجه به حریف واگذار و به مقام نایب قهرمانی اکتفا کردند.

بدین ترتیب تیم باریج اسانس کاشان در دومین حضور خود در لیگ برتر زنان با هدایت فاطمه شعبان‌خمسه به قهرمانی دست یافت تا لیگ ۱۴۰۰ با اسانس قهرمانی کاشانی‌ها عطراگین شود.

لیلی توکلی و منیژه صادقی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند. زهرا شیری، هدیه صابری و زینب حقی نیز به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

تیم سایپا در مرحله گروهی لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۰ هجده بار به میدان رفت و در ۱۷ مسابقه فاتح میدان شد و با کسب ۵۰ امتیاز به عنوان صدرنشین جدول به کار خود در این مرحله پایان داد.

سایپایی‌ها در مرحله نیمه‌نهایی نیز در دو دیدار متوالی موفق به شکست پیکان شدند و به دیدار نهایی راه یافتند.

تیم باریج اسانس کاشان که در مرحله گروهی با ۱۵ برد و ۴۷ امتیاز رتبه سوم جدول را به دست آورد، در مرحله نیمه نهایی سه مسابقه با ذوب‌آهن برگزار کرد و با پیروزی در دو مسابقه جواز حضور در دیدار نهایی به دست آورد.

۱۰ تیم قهرمان بیست‌ویک دوره لیگ برتر زنان

در بیست دوره گذشته لیگ برتر زنان ایران ۹ تیم در سکوی نخست و قهرمانی ایستادند و با قهرمانی باریج اسانس کاشان این آمار دو رقمی شد و به عدد ۱۰ رسید.

تیم‌های هما تهران (۱۳۸۲، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳)، دانشگاه آزاد (۱۳۸۱ و ۱۳۹۳)، ذوب‌آهن اصفهان (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷)، پرسپولیس (۱۳۸۹)، گیتی پسند (۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)، گاز تهران (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴)، بانک سرمایه (۱۳۹۵)، پیکان تهران (۱۳۹۶)، سایپا تهران (۱۳۹۹) و باریج اسانس کاشان در سال ۱۴۰۰ بر سکوی نخست لیگ برتر زنان ایستادند.