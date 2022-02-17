بازی سختی برابر استقلال تهران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، زونیمیر سولدو عصر پنج شنبه در حاشیه تمرین تیم فوتبال تراکتور در تبریز به خبرنگاران گفت: بازی تیم‌های تراکتور و استقلال تهران همیشه حساس و مهم بوده و فردا نیز بازی سختی داریم ولی آماده این بازی هستیم و می‌خواهیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی با بیان اینکه فیلم چند بازی استقلال را نگاه کرده‌ایم، ادامه داد: بازیکنان تیمم برای ارائه بازی زیبا و تماشاگرپسند، همراه با کسب نتیجه خوب آماده هستند.

سولدو عصر سپس در خصوص تیم تهرانی نیز اظهار داشت: استقلال تیمی است که تاکنون در لیگ برتر باخت نداشته و کسب سه امتیاز برایشان مهمتر از انجام بازی زیباست.

وی در خصوص میزان رضایتش از تمرینات آماده‌سازی تیم در نیم فصل، گفت: یک هفته به خوبی تمرین کردیم اما به دلیل بیماری کرونا، کمی وقفه در روند آماده‌سازی تیم ایجاد شد.

وی با بیان اینکه توانستیم تا حدودی از مشکلات هفته گذشته عبور کنیم، گفت: متأسفانه گرفتاری برخی از اعضای تیم به بیماری کرونا در نتیجه بازی گذشته تأثیر گذاشت که امیدوارم تمام نفرات را در بازی با استقلال در اختیار داشته باشم.

سولدو در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز گفت: محروم نداریم ولی عبدالله حسینی و محمد مسلمی‌پور به دلیل مصدومیت در بازی فردا غایب خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشمان را برای جذب بازیکنان جدید در نیم فصل انجام دادیم، ابراز داشت: بازیکنان خارجی، معیارهای مدنظرمان همچون کیفیت و آمادگی بالا را نداشتند. به همین دلیل سراغ بازیکنان داخلی رفتیم و توانستیم چند بازیکن در پست‌های مورد نیاز به تیم اضافه کنیم.

سولدو ابراز داشت: امیدوارم این بازیکنان باعث ایجاد رقابت در تیم شوند و کمک حال ما در ادامه مسابقات باشند.

دیدار تیم‌های تراکتور و استقلال از هفته هجدهم لیگ برتر فردا جمعه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز برگزار خواهد شد.