خبرگزاری مهر - گروه استانها: طی هفتههای اخیر تعداد مبتلایان به کرونا در استان افزایش یافته و این موضوع باعث شده تا بستریهای کرونایی نیز بیشتر شده و در پی آن تعداد فوتیهای کرونایی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
در حالی که طی دیماه امسال فقط یک مورد فوتی کرونایی در استان بوشهر ثبت شده بود، طی هفتههای اخیر روزانه یک یا دو مورد فوتی بیماران کرونایی در استان به وقوع پیوسته است.
تعداد مبتلایان به کرونا در استان بوشهر از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته و تعداد بستریهای روزانه در بیمارستانها نسبت به ماه گذشته چند برابر شده است.
تعداد مبتلایان ۶ رقمی شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر از شش رقمی شدن تعداد مبتلایان کرونا در استان خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۱۰۰ هزار و ۸۰ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شدهاند.
احمد یزدانپناه اضافه کرد: طی شبانه روز گذشته ۶۵ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۶۹ نفر نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی ادامه داد: در حالی حاضر ۲۲۳ بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان بوشهر هستند که ۲۴ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بوده و هفت نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به فوت دو بیمار کرونایی بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۶۵ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
وضعیت نگرانکننده است
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر نیز اظهار داشت: طی هفتههای گذشته تعداد مبتلایان و روند بستری بیماران کرونایی در استان بوشهر افزایش چشمگیری داشته است.
حسن ملکی زاده با اشاره به اینکه در بهمنماه تنها یک فوتی کرونایی در استان بوشهر ثبت شده بود افزود: در بهمنماه تاکنون ۲۹ مورد فوتی کرونایی در استان بوشهر ثبت شده است.
وی تلاش همگانی را برای کنترل موج جدید کرونا در استان ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حضور در تجمعات باعث گسترش بیماری میشود و باید از هرگونه تجمع پرهیز شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر خواستار همکاری همه مردم با مدافعان سلامت شد و اضافه کرد: تکمیل واکسیناسیون، رعایت پروتکلهای بهداشتی و کاهش تجمع برای کاهش شیوع ضروری است.
واکسیناسیون کودکان
وی از انجام واکسن کودکان در استان خبر داد و افزود: رفتار هوشمندانه همه آحاد جامعه به عبور از موج جدید کرونا کمک میکند.
ملکی خواستار توجه به کودکان شد و ادامه داد: والدین بهمحض دیدن علائم کرونا در کودکان خود به پزشک مراجعه نمایند زیرا تشخیص و اقدام بهموقع در کودکان مبتلابه سویه جدید برای کنترل بیماری بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به تأمین داروهای موردنیاز و رفع کمبودهای دارویی برای بیماران کرونا تصریح کرد: همه بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی برای ارائه خدمات به هم استانیها در آمادگی کامل قرار دارند.
رعایت مسائل و دستورالعملهای بهداشتی توسط آحاد مردم به کاهش شیوع این بیماری کمک میکند و انتظار میرود همه مردم در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
کمیته علمی کرونا در کشور مجوز تزریق واکسن به کودکان بالای پنج سال را صادر کرده و دو واکسن سینوفارم و پاستو کووک مورد تائید علمی قرار گرفته است که خانوادهها باید در این زمینه اهتمام داشته باشند.
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