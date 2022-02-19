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۳۰ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۲۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛

رشد ۱۴ درصدی بستری بیماران کرونایی در کرمان

رشد ۱۴ درصدی بستری بیماران کرونایی در کرمان

کرمان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از رشد ۱۴ درصدی بستری بیماران کرونایی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد کرونای کرمان از افزایش روند بستری بیماران کرونایی در کرمان خبر داد و گفت: آمارهای در استان کرمان همچنان روند صعودی دارد و میزان بستری بیماران نسبت به هفته گذشته ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: ۸۵۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند که ۶۰ درصد آنها تست مثبت کرونای امیکرون را دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: متأسفانه ۱۲۰ بیمار در آی سی یو بستری هستند و ۵۰ نفر نیز به ونتیلاتور متصل هستند و وضعیت وخیمی دارند.

رشیدی نژاد گفت: در استان کرمان روزانه سه تا چهار هزار واکسن تزریق می‌شود اما روند مراجعه مردم برای تزریق دز سوم همچنان کند است.

وی گفت: در کرمان به صورت متوسط ۵۸ درصد از مردم دستور العمل های بهداشتی را رعایت می‌کنند و متأسفانه برخی همچنان حتی از ماسک استفاده نمی‌کنند.

کد مطلب 5428313

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