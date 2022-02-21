به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، اختتامیه بیست و سومین دوره جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی برگزار می‌شود. این جشنواره به همراه تجلیل از پژوهشگران و صاحبان آثار برتر پژوهشی جامعةالمصطفی با موضوع ویژه «دین، دین‌داری و فضای مجازی»، برپا خواهد شد.

اختتامیه بیست و سومین دوره جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قمی، معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در سالن قدس مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد.

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