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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۴۴

به همت پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی؛

اختتامیه دوره جشنواره بین‌المللی و پژوهشی شیخ طوسی برگزار می شود

اختتامیه دوره جشنواره بین‌المللی و پژوهشی شیخ طوسی برگزار می شود

اختتامیه بیست و سومین دوره جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی به همت پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی پنجشنبه ۵ اسفند ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، اختتامیه بیست و سومین دوره جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی برگزار می‌شود. این جشنواره به همراه تجلیل از پژوهشگران و صاحبان آثار برتر پژوهشی جامعةالمصطفی با موضوع ویژه «دین، دین‌داری و فضای مجازی»، برپا خواهد شد.

اختتامیه بیست و سومین دوره جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قمی، معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در سالن قدس مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد.

لینک پخش زنده:

http://miuvc.ir/iri۱

کد مطلب 5428818

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