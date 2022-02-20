مطالعه و تهیه کتاب به عنوان حکم جایگزین حبس شد

خدیجه معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام واحدهای قضائی تابعه در صدور احکام جایگزین افزود: با پیگیری‌های اداره کل کتابخانه های عمومی استان در راستای اجرای طرح جایگزینی صدور حکم مجازات محکومین جرایم غیرعمد به نفع فرهنگی در آذربایجان‌غربی، تا بهمن ماه سال جاری، به تعداد ۱۲۶۸ نسخه کتاب جمعاً به ارزش تقریبی ۲۰۵ میلیون و ۱۱۹ هزار ریال است که به کتابخانه های عمومی شهرستان‌های ارومیه و ماکو توسط محکومین خرید و اهدا شده است.

وی در خصوص اقدام خلاقانه فرهنگی قضات خوش ذوق استان در اجرای صدور احکام خرید کتاب به جای حبس بیان کرد: محسن مرادی اوجقاز، قاضی شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری شهرستان ارومیه، احکام بسیاری در راستای مجازات‌های جایگزین حبس از جمله «خرید کتاب، کار در شهرداری و کمک به کمیته امداد و بهزیستی … صادر کرده است.

معصومی افزود: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهرستان ارومیه نیز بنابر احکام منتشر شده ایشان برای محکومین به جای مجازات زندان، اقدام به صدور ۳ فقره حکم فرهنگی جایگزین حبس به خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی ارومیه داشته، که نتیجه آن خرید تعداد ۹۳ نسخه کتاب به ارزش ۴۸ میلیون و ۳۶۹ هزار است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از اینگونه مجازات‌های جایگزین فرهنگی رویکرد مثبتی در جامعه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: اقدام ارزشمند احمدعلی خادم عرب باغی، دادستان عمومی و انقلاب و مجموعه قضات شهرستان ماکو در خصوص مجازات جایگزین حبس، صدور ۵ فقره حکم است که تعداد ۱۱۷۵ نسخه کتاب به ارزش ۱۵۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال خرید و به کتابخانه های عمومی شهرستان ماکو اهدا شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی گفت: اجرای مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند موجب کاهش جمعیت زندان‌ها، جلوگیری از فروپاشی خانواده مرتکب و حفظ کرامت انسانی افراد شود.

کتب با نظارت و تأیید این اداره کل خریداری شده و پس از ثبت و آماده سازی، جهت امانت در دسترس کاربران و اعضای محترم کتابخانه های عمومی این شهرستان‌ها قرار گرفته است.