به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، اقدام به تهیه و تنظیم دو دستورالعمل «ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» و «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» کرد. در ادامه این دستورالعمل‌ها با تایید پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ابلاغ شد.

اسناد پیش‌نویس دو دستورالعمل «ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» و «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» پیش از این، توسط امامیان رئیس ساترا، در هشتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در تاریخ ۱۲/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ ارائه شد. در این جلسه مقرر شد در مکاتبه با اعضای کمیسیون، نقطه نظرات احتمالی، در خصوص این پیش‌نویس‌ها دریافت شود.

با توجه به طی شدن فرآیند قانونی در این خصوص، از جمله نظرخواهی تخصصی و عمومی، با تایید پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، دستور ابلاغ دستورالعمل‌های نام‌برده صادر شد و ساترا نیز آن‌ها را به رسانه‌ها ابلاغ کرد.

هدف از تدوین و اجرایی‌سازی صحیح این مقررات و نظارت بر آن، تقویت تنظیم‌گری موثر ساترا در این حوزه خطیر و پراهمیت و کمک به کاهش دغدغه‌های حاکمیت است.