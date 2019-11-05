به گزارش خبرنگار مهر، پیرو گفتگوی خبرگزاری مهر با علیاکبر محمودی مهریزی مدیرکل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما درباره جزییات نظارت این سازمان بر سامانههای ویاودی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما)، سازمان متبوع خود را تنها درگاه صدور مجوز برای کلیه فعالیتهای صوت و تصویر فراگیر معرفی کرد.
مهریزی در گفتگو با خبرگزاری مهر، اعلام کرده بود «به طور مشخص کلیه امور تنظیمگری شامل نظارت بر محتوای منتشرشده در ویاودیها با سازمان تنظیمگر صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما است. در عین حال تولیدکنندگان و تهیهکنندگان برنامههای نمایشی و غیرنمایشی در قالبهای مختلف میتوانند برای همکاری و دریافت «مجوز تولید» جهت تولید و انتشار در پلتفرمهای سازمان و فضای مجازی و مشارکت در ساخت این برنامهها به این اداره کل مراجعه نمایند.»
وحید فرهمند، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما) اما در واکنش به این اظهارات در گفتگو با خبرنگار مهر روایتی متفاوت از فرآیند صدور مجوز برای تولید محتوای ویاودیها ارائه کرد.
فرهمند ضمن تشریح فعالیتهای این سازمان متبوع خود به خبرنگار مهر تأکید کرد: تنها درگاه بین حاکمیت و فعالان رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، «ساترا» است.
وی درباره مباحث مطرح شده مبنیبر اعطای مجوز از سوی دیگر بخشهای سازمان صداوسیما در این حوزه هم بار دیگر تاکید کرد: کلیه مداخلات تنظیمگرانه برای رسانههای صوت و تصویر فراگیر از جمله ویاودیها توسط «ساترا» طراحی، ابلاغ و پیگیری میشود که این مداخلات صرفاً ناظر به محتوا نخواهد بود.
فرهمند در پاسخ به سوالی درباره مجوزهایی که وزارت ارشاد پیش از این برای تولید محتوا صادر میکرد هم اظهار کرد: ساترا مجوزهای محتوایی صادر شده توسط نهادهای قانونی دیگر را به رسمیت میشناسد.
متن کامل این گفتگو شامل توضیحات تکمیلی درباره فرآیند نظارتی «ساترا» در حوزه فعالیت ویاودیها و دیگر فعالیتهای مرتبط با حوزه صوت و تصویر فراگیر، بهزودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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