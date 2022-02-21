سویه «اومیکرون پنهان» به سرعت در حال گسترش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِوری دی هلث، انجمن پزشکی آمریکا، سویه فرعی اومیکرون موسوم به BA.۲ را گاهی اوقات به عنوان "اومیکرون پنهان" معرفی می‌کند، زیرا دارای جهش‌های ژنتیکی است که می‌تواند تشخیص آن را از نوع دلتا با استفاده از آزمایش PCR در مقایسه با نسخه اصلی اومیکرون (BA.۱) دشوارتر کند.

BA.۲ اکنون در ۱۰ کشور شیوع بسیار بالایی دارد: بنگلادش، برونئی، چین، دانمارک، گوآم، هند، مونته نگرو، نپال، پاکستان و فیلیپین.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، شواهد اولیه نشان می‌دهد که این سویه سرعت انتقال بالاتری دارد، اما در این مرحله هیچ شواهدی مبنی بر آسیب‌پذیرتر بودن BA.۲ وجود ندارد و به نظر می‌رسد واکسن‌ها به همان اندازه که علیه سویه اولیه اومیکرون مؤثر هستند، در برابر این سویه هم مؤثر هستند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که BA.۲ ممکن است ویژگی‌هایی داشته باشد که به اندازه انواع قبلی مانند دلتا، قادر به ایجاد بیماری‌های جدی است.

محققان تاکید دارند که «داده‌های ما نشان می‌دهد این احتمال وجود دارد که BA.۲ نگران‌کننده‌ترین سویه برای سلامت جهانی باشد. ما معتقدیم که BA.۲ باید به‌عنوان سویه منحصربه‌فرد نگران کننده شناخته شود.»

ارقام ارائه شده نشان می‌دهد که این عفونت در بلاروس، لتونی و اسلواکی در حال افزایش است. موارد ابتلاء در روسیه طی دو هفته ۷۹ درصد افزایش یافته است.