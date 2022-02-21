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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۴۱

به همت دفتر تبلیغات اسلامی صورت می‌پذیرد؛

برگزاری دوره «مهارت‌های عملی در پرورش اخلاقی و معنوی متربیان»

برگزاری دوره «مهارت‌های عملی در پرورش اخلاقی و معنوی متربیان»

دوره «مهارت‌های عملی در پرورش اخلاقی و معنوی متربیان» با همکاری مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی و مقابله با جریان‌های انحرافی «دوره مهارت‌های عملی در پرورش اخلاقی و معنویِ متربیان» را برگزار می‌کند.

اکثر مردم می‌دانند که از نظر اخلاقی چه عملی خوب و بد است، حتی برخی از دانشجویان رشته اخلاق، شناخت دقیق‌تری از فضائل و رذائل اخلاقی دارند؛ ولی آیا این شناخت، آنها را به رعایت اخلاق، پای‌بندتر کرده است؟ مشکل کجاست که فردی آموزه‌های اخلاقی را می‌داند؛ ولی نمی‌تواند به خوبی‌ها پایبند باشد و از بدی‌ها اجتناب نماید؟
آگاهیِ به مطالب اخلاقی، غیر از رشد اخلاقی است و فرد باید مهارت بکارگیری اخلاق را کسب کند و به تعبیر دیگر مهارت‌های اخلاقی زیستن و اخلاقی عمل کردن را به دست آورند.

کارگاه آموزشی «مهارت های عملی در پرورش اخلاقی و معنویِ متربیان» به مربیان و مشاوران دینی این امکان را می‌دهد تا با شیوه‌های عملیاتی سازی اخلاق در مخاطبان خود آشنا شده و بتوانند بر اساس روش و الگوی ارائه شده در معارف اهل بیت (علیهم السلام) از جمله صحیفه سجادیه، مهارت کاربست اخلاق در زندگی و ارتقا سلامت معنوی را به مخاطبان خود آموزش دهند.

طی این دوره، مخاطب علاوه بر مرور دیدگاه‌های علمی در باور اخلاقی؛ چهار مهارت شناخت تعارضات معنوی، اولویت یابی، خود تربیتی و خود سنجی را فراگرفته و نسبت به پیاده سازی آنها در مخاطبان در موضوعات فنون افزایش تاب آوری و بخشایشگری و کاهش اضطراب، کبر و حسد.....تجربه عملی کسب خواهد کرد.

شایان ذکر است عموم طلاب (خواهران و برادران) دارای سطح سه با اولویت دانش پژوهان رشته اخلاق و مبلغین تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی درحوزه اخلاق، مشاوره و تربیت دینی کودک و دانش آموزی مجاز به شرکت در این دوره مهارتی می‌باشند.

گفتنی است ظرفیت ثبت نام محدود بوده و اولویت با کسانی می‌باشد که زودتر ثبت نام کنند، شروع دوره نیز متعاقباً اعلام می‌گردد.

علاقه مندان جهت شرکت در این دوره مهارتی می‌توانند تا تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت مرکز آموزش‌های کاربردی به نشانی el.balagh.ir اقدام نمایند.

کد مطلب 5429592
فاطمه علی آبادی

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