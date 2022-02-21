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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۲۱

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه:

کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود

کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود

ارومیه- رئیس شورای اسلامی ارومیه خواستار افتتاح کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خلیل پور یکشنبه شب در نشست اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه با سفیر جمهوری آذربایجان در ایران بر اشتراکات مذهبی و فرهنگی مردم آذربایجان غربی و جمهوری آذربایجان تاکید کرد و خواستار افتتاح دفتر کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه شد.

وی در این راستا افزود: گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه و تبادل تجربیات در حوزه شهرداری‌های جمهوری آذربایجان و شهرداری ارومیه و در قالب دیپلماسی شهری ضروری است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: باید به منظور افزایش تعاملات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه پیش بینی و افتتاح و یا شعبه‌ای از کنسولگری این کشور در تبریز، در ارومیه گشایش یابد.

خلیل پور تصریح کرد: افتتاح کنسولگری می‌تواند در افزایش مراودات در تمامی حوزه‌ها تأثیرگذار بوده و موجب گسترش همکاری‌های دوجانبه و تسهیل در این خصوص شود.

علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در کشورمان نیز در این دیدار بر آمادگی این کشور برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و استفاده از ظرفیت‌ها و تجربیات طرفین تاکید کرد.

کد مطلب 5429604

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