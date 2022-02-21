فرصت یک ماهه برای تامین بودجه خرید پروتز شنوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن نریمانی، در خصوص عدم تخصیص بودجه مربوط به پروتز حلزون شنوایی اظهار داشت: در قانون بودجه کشور، هر ساله بودجه‌ای برای کاشت پروتز حلزون شنوایی جهت حمایت از کودکان ناشنوا برای هیأت امنای صرفه جویی ارزی در نظر گرفته می‌شود. اما طی ۶ سال گذشته با توجه به محدودیت‌های به وجود آمده در زمینه تأمین منابع بودجه‌ای، این ردیف بودجه تخصیص نیافته یا می‌توان گفت میزان تخصیص بودجه مربوطه بسیار جزئی و محدود بوده است.

وی تصریح کرد: هزینه کاشت پروتز حلزون شنوایی ۵۰ میلیون تومان است که شامل هزینه‌های خرید پروتز، هتلینگ بیمارستانی، حق العمل تیم جراحی و هزینه برگزاری جلسات گفتار درمانی، باز توانایی و شنوایی طی یک سال اول بعد از کاشت پروتز حلزون است.

مدیر طرح و برنامه هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: طی ۶ سال گذشته در مجموع ۳ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال اعتبار در قوانین بودجه سالانه برای عمل کاشت حلزون مصوب شده بوده که از این مقدار تنها ۳۴۴ میلیارد ریال و به عبارتی مبلغی کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات مصوب، به هیأت امنا تخصیص یافته است.

نریمانی خاطر نشان کرد: با توجه به عزم بنیان گذار هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران دکتر عباس شیبانی برای فراهم سازی انجام هرگونه درمان برای آحاد ملت در داخل کشور و مذاکرات پایه گذاران انجام کاشت حلزون، از ابتدای شروع این اعمال در ایران، حمایت از کاشت حلزون شنوایی در دستور کار هیأت امنای صرفه جویی ارزی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه‌ی روند این حمایت‌ها و با در نظر گرفتن سن طلایی کاشت حلزون که حداکثر ۴ سال است هیأت امنا برای جلوگیری از بروز وقفه و اختلال در روند درمان کودکان ناشنوای کاندید عمل کاشت حلزون، ناگزیر از استفاده از منابع داخلی خود شده است.

مدیر طرح و برنامه هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: در مجموع ۶ هزار و ۵۲۰ عمل کاشت حلزون شنوایی طی ۶ سال گذشته انجام شده که هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از اعتبارات داخلی خود حدود ۲ هزار و۳۶۰ میلیارد ریال صرف حمایت از اعمال کاشت حلزون شنوایی کرده است و این موضوع منجر به کاهش قابل توجه منابع داخلی هیأت امنا شده است.

وی تاکید کرد: اگر در یک ماه باقیمانده سال جاری با توجه اینکه خریدها در حوزه کاشت پروتز حلزون شنوایی کامل نشده است نتوانیم بودجه مربوطه را دریافت و سپس پروتزهای مورد نیاز را خریداری کنیم برای تأمین پروتز در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ دچار مشکل خواهیم شد.

نریمانی یادآور شد: پیگیری‌های متعددی از جانب هیأت امنای صرفه جویی ارزی برای تخصص بودجه مربوطه صورت گرفته است و جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه کشور داشته‌ایم و حتی مکاتباتی از طریق مقام عالی وزارت بهداشت، با ریاست سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته که در این مکاتبات بر اهمیت تخصیص بودجه‌های کاشت حلزون تاکید شده است اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.