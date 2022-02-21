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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۰۴

مدیر طرح و برنامه هیات امنای صرفه جویی ارزی هشدار داد؛

فرصت یک ماهه برای تامین بودجه خرید پروتز شنوایی

فرصت یک ماهه برای تامین بودجه خرید پروتز شنوایی

مدیر طرح و برنامه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، نسبت به تأمین بودجه مورد نیاز برای کاشت حلزون شنوایی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن نریمانی، در خصوص عدم تخصیص بودجه مربوط به پروتز حلزون شنوایی اظهار داشت: در قانون بودجه کشور، هر ساله بودجه‌ای برای کاشت پروتز حلزون شنوایی جهت حمایت از کودکان ناشنوا برای هیأت امنای صرفه جویی ارزی در نظر گرفته می‌شود. اما طی ۶ سال گذشته با توجه به محدودیت‌های به وجود آمده در زمینه تأمین منابع بودجه‌ای، این ردیف بودجه تخصیص نیافته یا می‌توان گفت میزان تخصیص بودجه مربوطه بسیار جزئی و محدود بوده است.

وی تصریح کرد: هزینه کاشت پروتز حلزون شنوایی ۵۰ میلیون تومان است که شامل هزینه‌های خرید پروتز، هتلینگ بیمارستانی، حق العمل تیم جراحی و هزینه برگزاری جلسات گفتار درمانی، باز توانایی و شنوایی طی یک سال اول بعد از کاشت پروتز حلزون است.

مدیر طرح و برنامه هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: طی ۶ سال گذشته در مجموع ۳ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال اعتبار در قوانین بودجه سالانه برای عمل کاشت حلزون مصوب شده بوده که از این مقدار تنها ۳۴۴ میلیارد ریال و به عبارتی مبلغی کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات مصوب، به هیأت امنا تخصیص یافته است.

نریمانی خاطر نشان کرد: با توجه به عزم بنیان گذار هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران دکتر عباس شیبانی برای فراهم سازی انجام هرگونه درمان برای آحاد ملت در داخل کشور و مذاکرات پایه گذاران انجام کاشت حلزون، از ابتدای شروع این اعمال در ایران، حمایت از کاشت حلزون شنوایی در دستور کار هیأت امنای صرفه جویی ارزی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه‌ی روند این حمایت‌ها و با در نظر گرفتن سن طلایی کاشت حلزون که حداکثر ۴ سال است هیأت امنا برای جلوگیری از بروز وقفه و اختلال در روند درمان کودکان ناشنوای کاندید عمل کاشت حلزون، ناگزیر از استفاده از منابع داخلی خود شده است.

مدیر طرح و برنامه هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: در مجموع ۶ هزار و ۵۲۰ عمل کاشت حلزون شنوایی طی ۶ سال گذشته انجام شده که هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از اعتبارات داخلی خود حدود ۲ هزار و۳۶۰ میلیارد ریال صرف حمایت از اعمال کاشت حلزون شنوایی کرده است و این موضوع منجر به کاهش قابل توجه منابع داخلی هیأت امنا شده است.

وی تاکید کرد: اگر در یک ماه باقیمانده سال جاری با توجه اینکه خریدها در حوزه کاشت پروتز حلزون شنوایی کامل نشده است نتوانیم بودجه مربوطه را دریافت و سپس پروتزهای مورد نیاز را خریداری کنیم برای تأمین پروتز در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ دچار مشکل خواهیم شد.

نریمانی یادآور شد: پیگیری‌های متعددی از جانب هیأت امنای صرفه جویی ارزی برای تخصص بودجه مربوطه صورت گرفته است و جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه کشور داشته‌ایم و حتی مکاتباتی از طریق مقام عالی وزارت بهداشت، با ریاست سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته که در این مکاتبات بر اهمیت تخصیص بودجه‌های کاشت حلزون تاکید شده است اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

کد مطلب 5429641

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