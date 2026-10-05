«بازی کلمات»؛ روایتی خیابانی از مظلومیت شهدای غواص

به گزارش خبرنگار مهر، غروب که آرام‌آرام سایه‌هایش را بر شهر می‌گستراند و آخرین پرتوهای طلایی خورشید از سطح زمین جمع می‌شد، بوستان شهدای گمنام بیرجند میزبان اجرای نمایش خیابانی «بازی کلمات» بود؛ نمایشی که روایتگر مظلومیت شهدای غواص عملیات کربلای ۴ است.

این نمایش داستان غواصان ایرانی عملیات کربلای ۴ است که به اسارت درآمدند و مظلومانه به شهادت رسیدند.

در این نمایش و در یک میدان، از دل یک کتاب بزرگ با عنوان «کتاب بندگی»، کلماتی زنده و گریزان بیرون می‌آیند؛ کلماتی که دیگر نمی‌خواهند اسیر داستانی باشند که برایشان نوشته شده است. آن‌ها از میان مردم به دنبال نویسنده‌ای می‌گردند تا با کمک او داستانی تازه را روایت کنند.

با ورود نویسنده‌ای به میدان نمایش، داستان «غواصی که مجسمه شد» شکل می‌گیرد؛ مجسمه‌ای از یک غواص شهید که شب‌ها از درد و رنج گذشته می‌گرید.

در ادامه، نویسنده «کتاب بندگی» با چکمه و شلاق وارد می‌شود و تلاش می‌کند کلمات را مجبور کند داستانی تحریف‌شده و مطابق خواست خودش را بنویسند.

اما کلمات با پناه بردن به مردم و مقاومت در برابر نویسنده، حقیقت را روایت می‌کنند؛ داستان غواصان ایرانی عملیات کربلای ۴ که به اسارت درآمدند و مظلومانه به شهادت رسیدند. سرانجام مردم نوشته تحریف‌شده را پاره می‌کنند، «کتاب بندگی» را می‌بندند و کلمات با ساختن جمله‌ای تازه، نمایش را با پیام «دنیا با عشق زیباست؛ همدیگر را دوست داشته باشید» به پایان می‌رسانند.

نمایش خیابانی «بازی کلمات» تنها نماینده خراسان جنوبی در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت است که توانست نظر هیئت انتخاب این جشنواره را جلب کرده و در جمع آثار منتخب مرحله بازبینی قرار گیرد.

هیئت انتخاب بخش «سردار آسمانی» جشنواره شامل محمود فرهنگ، رحمان هوشیاری و ابوالفضل همراه نیز پس از بررسی و ارزیابی دقیق ۳۱۶ طرح و ایده ارسالی از سراسر کشور، در نهایت ۷۴ اثر را بدون اولویت به عنوان آثار راه‌یافته به مرحله بازبینی معرفی کردند که نام نمایش «بازی کلمات»، نماینده خراسان جنوبی، نیز در این فهرست قرار داشت.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شد و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.

در این راستا و همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره تئاتر خیابانی «روایت حماسه» با هدف گرامی‌داشت یاد و خاطره دلاورمردی‌های دوران هشت سال جنگ تحمیلی و ترویج فرهنگ مقاومت برگزار شد و در این راستا نمایش خیابانی «بازی کلمات» به عنوان یکی از آثار این رویداد، در شهر بیرجند اجرا شد.

نویسنده متن این نمایش حسین ابراهیمی از پیشکسوتان تئاتر خراسان جنوبی است و احسان محمدیان نیز کارگردان نمایش «بازی کلمات» است.

واکنش به اتفاقات جامعه

کارگردان این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چند سالی است در عمل به رسالتم، به‌خصوص در زمینه اتفاقاتی که در کشور می‌افتد، با اجرای نمایش‌هایی واکنش نشان می‌دهم، اظهار کرد: در این راستا در سال‌های گذشته نمایش‌هایی با موضوع‌های مختلف مانند رفح، جنگ ۱۲ روزه و... را اجرا کرده‌ام و امسال هم افتخار دارم در زمینه شهدای غواص که کمتر به آن‌ها پرداخته شده است، کاری انجام دهم.

احسان محمدیان با بیان اینکه استادم حسین ابراهیمی از نویسندگان نام‌آشنای کشور و خراسان جنوبی و نویسنده متن این نمایش هستند و وقتی طرحم را در این خصوص با وی در میان گذاشتم، زحمت نوشتن آن را قبول کردند، افزود: نتیجه این متن، نمایشی به نام «بازی کلمات» است که به عنوان تنها نماینده استان برای بیستمین جشنواره بین‌المللی مقاومت ارسال شد.

تشویق‌های معلم پرورشی

وی که کار در حوزه تئاتر را از دوران تحصیل خود شروع کرده و موفقیتش در این خصوص را مرهون تشویق‌های خانم رخشانی، معلم پرورشی خود در دوران تحصیل در دبستان، می‌داند که موجب شد در مسیر انجام کارهای هنری گام بردارد، خاطرنشان کرد: متن این نمایش در بین بیش از ۳۰۰ متن ارسالی به این جشنواره به عنوان یکی از ۷۳ متن برگزیده در مرحله اول پذیرفته شد.

محمدیان با اشاره به اینکه در مرحله دوم نیز مجوز اجرای آن را دریافت کردیم، یادآور شد: با انجام این کار به مرحله بازبینی رسیدیم و در این مرحله باید فیلمی از اجرای نمایش خیابانی «بازی کلمات» برای جشنواره ارسال می‌کردیم که فضای بوستان شهدای گمنام بیرجند را برای اجرای عمومی این نمایش انتخاب کردیم تا شهدای گمنام آرمیده در این محل به ما کمک کنند تا در این جشنواره به عنوان تنها نماینده خراسان جنوبی سربلند شویم.

وی درباره بازیگرانی که در این نمایش ایفای نقش می‌کنند نیز گفت: بازیگران دختر برای اولین بار است که در صحنه نمایش حاضر می‌شوند و هیچ تجربه بازیگری قبلی نداشته‌اند و در واقع آن‌ها تعدادی از ورزشکاران اسکیت‌سواری هستند که بعد از حضور در دوره فشرده یک‌ونیم‌ماهه، اصول اولیه تئاتر را فراگرفتند تا بتوانند در این نمایش ایفای نقش کنند.

به گفته محمدیان، در این نمایش شش بازی‌ساز و چهار بازیگر اصلی حضور دارند و عوامل اجرایی در حوزه‌های مختلف مانند گریم، روابط عمومی و... با این گروه همکاری می‌کنند.

کارگردان نمایش «بازی کلمات» یادآور شد: فیلم اجرای این نمایش باید تا ۲۵ مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال شود و در صورت راه‌یابی به مرحله نهایی، از آثار برگزیده برای اجرا دعوت خواهد شد که در این مرحله به حمایت همه دست‌اندرکاران این حوزه نیاز خواهیم داشت.