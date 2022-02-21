به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سردار عمر زاق اف وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان دستاوردهای ایران در حوزه فناوری، نوآوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را شایسته قدردانی دانست و گفت: اطمینان یافته‌ایم که ایران به دستاوردهای قابل توجهی در علم و فناوری دست یافته است. از سوی تمامی اعضای هیئت ازبکستان از جمله معاون وزیر انرژی، سفیر ازبکستان در تهران و معاون وزیر خارجه و سایر اعضای هیئت اعلام می کنم که با توجه به دستاوردهای به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه، فرصت بسیار مغتنم و خوبی برای همکاری‌های فناورانه میان دو کشور فراهم است و آماده تعامل در حوزه‌های فناورانه هستیم.

وی با اشاره به شکل‌گیری وزارت توسعه نوآوری در ساختار دولت ازبکستان گفت: این وزارتخانه نسبتاً نوپا و جوان، آماده همکاری با ایران در حوزه فناوری و نوآوری بوده و با وجود نزدیکی بین دو کشور، در صورتی که همکاری فناورانه را آغاز کنیم قطعاً به نتایج خوبی خواهیم رسید. در ازبکستان نیز پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های فناور و استارت آپ داریم اما میزان و گستردگی آن در مقایسه با ایران، زیاد نیست و تجربه ایران می‌تواند به توسعه این بخش در ازبکستان و تولید مشترک محصولات مشترک برای ورود به بازار منجر شود.

عمر زاق اف با بیان این‌که باید دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به بازار برسد، ادامه داد: لازم است دانش و تحقیقات توسعه یابد و طرح های علمی طراحی شود اما در هر صورت تجاری سازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعامل دو کشور در مسیر علم و فناوری

وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با اشاره به تعریف ایجاد نقشه راهی برای شکل‌گیری همکاری‌های گسترده دو کشور در حوزه علم و فناوری گفت: پیشنهاد می کنم هیئتی مرکب از نمایندگان کسب و کارها، فعالان فناور، شرکت ها و مراکز فعال در پژوهش، فناوری و صنعتاز دستاوردهای ایران دیدن کنندو در سفر این هئیت به ایران، طرفین تمامی زمینه‌های همکاری را در حوزه های گوناگون دانش، فناوری و صنعت، بررسی کرده تا یک تقشه راه را در این حوزه تعریف کنند.

وی ادامه داد: لازم است در این همکاری محورها و موضوعات مختلفی تعریف شود مثلا محصولاتی که خرید آن برای ما سودمندتر بوده یا محصولاتی که تولید مشترک آن برای هر دو طرف سودمند باشد. همچنین در حوزه آموزش نیز این ظرفیت وجود دارد که همکاری صورت بگیرد. بر اساس این نقشه راه می توانیم همکاری های مختلف را مبتنی بر اولویت های دو طرف مورد حمایت قرار دهیم.

سردار عمر زاق اف ضمن دعوت از معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برای حضور در همایش سرمایه گذاری تاشکند و بازدید از ازبکستان گفت: از حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در ازبکستان استقبال و ایشان را به کشورمان دعوت می‌کنم.