کمبود تراشه تولید نمایشگر آیفون را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت چینی BOE یکی از تولید کنندگان بزرگ پنل های نمایشگر است این شرکت سعی دارد محموله های ارسالی خود به اپل (برای تولید آیفون) را افزایش دهد. اما به نظر می رسد برای این منظور با چالش هایی روبرو است.

طبق گزارشی جدید این شرکت به دلیل کمبود جهانی تراشه، برای تولید پنل های او ال ای دی که در آیفون ها به کار می رود، با مشکل روبرو شده است. به نظر می رسد محصولات تولیدی این ماه و ماه آینده تحت تاثیر این چالش قرار می گیرند.

یک شرکت کره ای که «آی‌سی» درایور نمایشگر را برای BOE فراهم می کند، به دلیل کمبود ظرفیت تولید کارخانه های ریخته گری نمی تواند به هدف در نظر گرفته شده برای تولید آی سی های مورد نظر دست یابد. این بدان معنا است که BOE طی ماه آینده ظرفیت تولید پنل های او ال ای دی را از ۳ به ۲ میلیون تن واحد کاهش می دهد.

طبق گزارش ها اپل برای نیمه نخست ۲۰۲۲ میلادی ۱۰ میلیون پنل اوال ای دی به این شرکت چینی سفارش داده است.

درحال حاضر هنوز مشخص نیست اختلال در تولید نمایشگر روی زنجیره تولید آیفون تاثیر می گذارد یا خیر. اما بعید است اپل برای تامین ذخایر مورد نیازش فقط به یک تولید کننده وابسته باشد.

BOE مشغول افزایش تولید پنل های او ال ای دی برای موبایل های انعطاف پذیر است و از سوی دیگر در حال ایجاد تغییراتی در ۳ کارخانه فعلی خود است تا نمایشگرهای او ال ای دی برای اپل بسازد. این شرکت با انجام اقدامات گفته شده به دومین تهیه کننده بزرگ پنل های او ال ای دی برای آیفون تبدیل می شود.