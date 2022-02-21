اعطای مجوزتأمین منابع اجرای خط لوله انتقال اتیلن غرب به وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، دوم اسفند) در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ک) تبصره (۱) آمده است: به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (۲.۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.