به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با "مامیشف" معاون وزارت اکولوژی، زمین‌شناسی و منابع طبیعی کشور قزاقستان دیدار و راه‌های توسعه همکاری‌ بین دو کشور در زمینه آب، خاک و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود منصور در این دیدار با اشاره به تاریخچه منابع طبیعی کشورمان، یادآور شد: تا سال ۱۳۴۱ شمسی جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌زارها در ایران در قالب مالکیت خصوصی اداره می‌شد و پس از این سال، قانونی در کشور تصویب شد و منابع طبیعی از مالکیت خصوصی خارج و در اختیار دولت قرار گرفت.

وی گفت: قانون ما را مکلف کرد تا منابع طبیعی را در قالب طرح‌های فنی و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مدیریت کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: در منابع طبیعی نقش و مشارکت مردم پیشران تلقی می‌شود و مردم در قالب طرح‌های منابع طبیعی با سازمان همکاری دارند و هم‌اکنون حدود یک میلیون خانوار روستایی و عشایری زندگی‌شان وابسته به مراتع کشور است.

منصور به وجود ۱۴ میلیون هکتار جنگل، بیش از ۸۰ میلیون هکتار مرتع و ۳۰ میلیون هکتار اراضی بیابانی در ایران اشاره و اظهار کرد: منابع طبیعی بویژه جنگل‌ها اکنون با اقدامات حفاظتی و بدون بهره‌برداری چوب از جنگل توسط سازمان منابع طبیعی مدیریت می‌شود.

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که در زمینه بیابان‌زدایی در ایران به توفیقات چشمگیری دست یافته‌ایم، افزود: ایران در این زمینه پیشینه طولانی دارد و تاکنون یک و نیم میلیون هکتار از اراضی بیابانی را به جنگل تبدیل کرده است.

به گفته وی، تجربیات خوبی در زمینه مقابله با بیابان‌زایی در ایران وجود دارد که می‌توان این تجربیات را در قالب همکاری‌های دوجانبه به کشور قزاقستان منتقل کرد.

در ادامه این نشست، معاون وزارت اکولوژی، زمین شناسی و منابع طبیعی کشور قزاقستان با ابراز خرسندی از این نشست به همکاری ایران با قزاقستان در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: ایران می‌تواند با انتقال تجربیات زمینه همکاری خوبی را با قزاقستان ایجاد کند.

مامیشف، خشک شدن دریاچه اورال در قزاقستان را به عنوان بزرگترین چالش زیست‌محیطی این کشور نام برد و خاطرنشان کرد: با خشک شدن دریاچه اورال سالانه بیش از صدها هزار تن گردوغبار نمکی تولید و به هوا پراکنده می‌شود از این رو ایران می‌تواند با کار کارشناسی و تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارد در زمینه احیای دریاچه اورال، جنگل‌کاری در اراضی بیابانی و غیربیابانی و همچنین با ارائه خدمات فنی در زمینه آبخیزداری به قزاقستان کمک کند.

وی به موضوع جنگل‌کاری در قزاقستان اشاره کرد و گفت: تنها در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۱ هزار هکتار جنگل‌کاری در قزاقستان انجام شده است و در حال حاضر سطح جنگل این کشور ۶ میلیون هکتار است.

معاون وزارت منابع طبیعی کشور قزاقستان همچنین یادآور شد: راه‌های همکاری زیادی بین ایران و قزاقستان در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد و کارشناسان ما توافق کرده‌اند از خدمات فنی و تخصصی پیمانکاران ایرانی برای آموزش و انتقال دانش و تجربیات کمک بگیرند.

بر اساس این گزارش، رییس سازمان منابع طبیعی کشور در پایان این نشست نماد درخت بلوط را به یادگار به مامیشف معاون وزارت اکولوژی، زمین شناسی و منابع طبیعی کشور قزاقستان تقدیم کرد.

شایان ذکر است؛ در این دیدار، مامیشف ضمن بازدید از یادمان جانثاران منابع طبیعی، یک اصله نهال در اطراف این یادمان غرس کرد.