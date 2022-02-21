خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان بوشهر در زمینه آب شرب با کمبودها و مشکلات فراوانی روبرو است که ساخت و توسعه سدها یکی از مهمترین نیازها برای امین آب مورد نیاز در این استان محسوب می‌شود.

بخش عمده آب مصرفی استان بوشهر از طریق استان‌های فارس و کهگیلویه و بویر احمد تأمین می‌شود و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از آب شرب استان توسط منابع داخلی استان شامل چاه‌ها و آب شیرین کن‌ها تأمین می‌شود.

یکی از مهمترین راهکارهای تأمین آب شرب و آب مورد نیاز صنعت در استان بوشهر استفاده از ظرفیت سدها است که در این راستا اقدامات خوبی در استان بوشهر آغاز شده و نیاز است که با جدیت بیشتری ادامه یابد.

سد دشت پلنگ یکی از طرح‌های مهم حوزه آب استان بوشهر است که تکمیل این پروژه می‌تواند بخشی از نیازهای آبی استان به‌ویژه در حوزه آب شرب و آب مورد نیاز صنعت را تأمین کند.

سد دشت پلنگ دارای یک‌هزار و ۳۰ متر طول تاج سد دشت پلنگ و هشت متر عرض خاکی و چهار متر بتنی است که طول دریاچه سد دشت پلنگ ۱۰ کیلومتر است و در مساحت ۹ هزار و۹۰۰ متر مربع اجرا می‌شود.

سد دشت پلنگ در مصوبات سفر رئیس جمهور

رئیس جمهور در سفر مهرماه امسال به استان بوشهر از تصویب ۹۴ طرح برای توسعه این استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها پس از ساعت‌ها کار کارشناسی تصویب شده و به امضای همه دستگاه‌ها و معاون اول رئیس جمهور رسیده است.

سید ابراهیم رئیسی یکی از مشکلات مهم در استان بوشهر را تأمین آب عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا مصوبات خوبی برای استان بوشهر داریم که تکمیل پروژه‌های حوزه آب این استان را سرعت می‌بخشد.

بخش مهمی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر مربوط به حوزه آب بود که تکمیل سدها، توسعه آب شیرین‌کن‌ها و گسترش سیستم‌های نوین آبیاری از جمله این مصوبات بوده است.

تکمیل سد دشت پلنگ یکی از مصوبات مهم سفر رئیس جمهور به استان بوشهر بود که مقدمات این کار انجام شده است و امید می‌رود با اجرای این مصوبات تکمیل سد سرعت بیشتری بگیرد.

بر این اساس اعتبار ساخت سد مخزنی دشت پلنگ در استان بوشهر از محل فاینانس خارجی به مبلغ ۳۲۴ میلیون یوآن چین تأمین می‌شود.

تأمین اعتبار سد با فاینانس خارجی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در احداث پنج سد مخزنی استان بوشهر سرمایه‌گذاری می‌شود.

سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی استان بوشهر با حجم مخزن ۱۵۰ میلیون مترمکعب به‌عنوان بزرگترین منبع تأمین آب شرب استان بوشهر محسوب می‌شود علی محمدی اضافه کرد: سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی استان بوشهر با حجم مخزن ۱۵۰ میلیون مترمکعب به‌عنوان بزرگترین منبع تأمین آب شرب استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم سد دشت پلنگ در تأمین آب شرب شهرستان دشتی و شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تأمین آب مورد نیاز صنعت از دیگر اهداف اجرا و تکمیل سد دشت پلنگ است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر از تأمین اعتبار ساخت سد مخزنی دشت پلنگ دشتی از محل فاینانس خارجی به مبلغ ۳۲۴ میلیون یوآن چین خبر داد و گفت: تأمین این اعتبار منوط به پرداخت بخش دوم آورده کارفرما به میزان ۷.۵ درصد مبلغ یاد شده است.

تکمیل طرح‌های سدسازی

استاندار بوشهر نیز در مورد تکمیل طرح‌های سدسازی استان بوشهر اظهار داشت: تکمیل سدهای در دست ساخت استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود و دنبال تسریع در تکمیل این طرح‌ها هستیم.

احمد محمدی‌زاده با بیان اینکه سالانه دو میلیارد مترمکعب روان آب ناشی از بارندگی سالانه از پنج رودخانه اصلی و فصلی استان بوشهر به خلیج‌فارس وارد می‌شود خاطر نشان کرد: برای استحصال بخشی از این آب‌ها ساخت سد جدید در دستور کار قرار گرفته است که با تکمیل مطالعات عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

انتظار می‌رود با تلاش و پیگیری مسئولان شاهد تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر باشیم و تکمیل این پروژه‌ها که نقش مهمی در تأمین نیازهای آبی استان دارند سرعت بیشتری را به خود بگیرد تا مردم از منافع آن منتفع شوند.