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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۳۳

سالاری خبر داد:

ساخت دو سد جدید در استان بوشهر مصوب شد

ساخت دو سد جدید در استان بوشهر مصوب شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: ساخت دو سد در استان بوشهر مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعدازظهر شنبه در حاشیه نشست شورای اداری استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین ظرفیت های اقتصادی استان بوشهر بخش کشاورزی است که در بخشهای مختلف صنعت کشاورزی دارای قابلیت های زیادی هستیم.

وی با اشاره به برخی از مشکلات کم آبی در استان بوشهر بیان داشت: توسعه سدها و زیرساخت های آبخیزداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می تواند زمینه را برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان فراهم سازد.

استاندار بوشهر خاطرنشان ساخت: تلاش های بسیار زیادی در این راستا صورت گرفته است و کارهای بسیار زیادی نیز داریم که باید انجام دهیم و شاهد توسعه این بخش باشیم.

اعتبار 350 میلیارد ریالی برای ساخت این دو سد

وی با اشاره به مصوب شدن ساخت دو سد جدید در استان بوشهر افزود: ساخت سد باغان و دشت پلنگ در استان بوشهر مصوب شده است که تحول بزرگی را در کشاورزی استان بوشهر ایجاد می کند.

سالاری ادامه داد: این دو سد در مدت چهار سال ساخته می شوند که 350 میلیارد ریال برای ساخت آنها هزینه خواهد و ساخت آن در شورای اقتصاد کشور به تصویب رسیده است.

استاندار بوشهر با اشاره به میزان ذخیره آب این سدها اظهار داشت: این دو سد در مجموع 65 میلیون متر مکعب آب را برای مصرف در بخش کشاورزی ذخیره می کنند.

کد مطلب 2256960

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